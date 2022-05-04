Gonca Vuslateri hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamayıp ‘Göründüğü gibi değilmiş’ dedi! Hakan Altun’un eski aşkı meğer...
Gonca Vuslateri hakkında şaşırtan gerçek! Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, İbrahim Tatlıses'in uzun bir aranın ardından ekranlara döndüğü İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer aldı. Bodrum'da meşrubat satarak geçimini sağlarken Selçuk Yöntem tarafından keşfedilen Vuslateri'nin hayatı ise merak konusu oldu. Yalan Dünya, Küçük Sırlar, Ruhsar gibi yapımlarda rol alan ve bir dönem Hakan Altun ile yaşadığı aşkla magazin gündemine damga vuran Vuslateri hakkında özellikle "Gonca Vuslateri kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu. Bakın Gonca Vuslateri kaç yaşındaymış...
04.05.2022 23:07 - Son Güncelleme: 04.05.2022 23:07
Bursa'da dünyaya gelen ve aslen Sakaryalı olan Gonca Vuslateri, Anne, Küçük Sırlar, Yalan Dünya, Ruhsar, Aliye, Tehlikeli Karım gibi birçok yapımda rol aldı.
Özellikle Hakan Altun ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran Vuslateri, şimdi ise İbo Show'a konuk olması üzerine gündem oldu.
Hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan ünlü oyuncu, kısa sürede en çok aratılan isim oldu. İnternet kullanıcıları, özellikle "Gonca Vuslateri kaç yaşında?" sorusunun yanıtı merak etti. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu.