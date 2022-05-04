Gonca Vuslateri hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamayıp ‘Göründüğü gibi değilmiş’ dedi! Hakan Altun’un eski aşkı meğer...

Hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan ünlü oyuncu, kısa sürede en çok aratılan isim oldu. İnternet kullanıcıları, özellikle "Gonca Vuslateri kaç yaşında?" sorusunun yanıtı merak etti. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu.