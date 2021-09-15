Gonca Vuslateri derin dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Sütyensiz pozuyla dikkat çeken Gonca sosyal medyayı çalkaladı
Gonca Vuslateri derin dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Derin dekolteli üstüyle objektif karşısına geçen Vuslateri'nin sütyen giymemesi dikkat çekerken iddialı pozu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan sıfır makyaj poz veren Vuslateri'nin doğal hali de çok konuşuldu. İşte Gonca Vuslateri'nin o paylaşımı...
15.09.2021 00:12
- Son Güncelleme: 15.09.2021 00:15
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gonca Vuslateri, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.