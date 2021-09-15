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Haberler Magazin Gonca Vuslateri derin dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Sütyensiz pozuyla dikkat çeken Gonca sosyal medyayı çalkaladı

Gonca Vuslateri derin dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Sütyensiz pozuyla dikkat çeken Gonca sosyal medyayı çalkaladı

Gonca Vuslateri derin dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Derin dekolteli üstüyle objektif karşısına geçen Vuslateri'nin sütyen giymemesi dikkat çekerken iddialı pozu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan sıfır makyaj poz veren Vuslateri'nin doğal hali de çok konuşuldu. İşte Gonca Vuslateri'nin o paylaşımı...

15.09.2021 00:12 - Son Güncelleme: 15.09.2021 00:15
Gonca Vuslateri derin dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Sütyensiz pozuyla dikkat çeken Gonca sosyal medyayı çalkaladı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gonca Vuslateri, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Gonca Vuslateri derin dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Sütyensiz pozuyla dikkat çeken Gonca sosyal medyayı çalkaladı

Derin dekolteli üstüyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gonca Vuslateri derin dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Sütyensiz pozuyla dikkat çeken Gonca sosyal medyayı çalkaladı

Sütyen giymeyen oyuncunun cesur paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Vuslateri'nin paylaşımını beğenirken bir kısmı, oyuncunun verdiği pozu fazla cesur bularak eleştirdi.

Gonca Vuslateri derin dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Sütyensiz pozuyla dikkat çeken Gonca sosyal medyayı çalkaladı

Öte yandan sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun doğal hali de dikkat çekti.

Gonca Vuslateri derin dekoltesiyle yakın çekim paylaştı! Sütyensiz pozuyla dikkat çeken Gonca sosyal medyayı çalkaladı

İşte Gonca Vuslateri'nin paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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