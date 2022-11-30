Gonca Vuslateri dansöz oldu göğüs detayı herkesin ağzını açık bıraktı! Sosyal medya: "Ne yaptın sen öyle Gonca?"
Gonca Vuslateri dansöz oldu göğüs detayı herkesin ağzını açık bıraktı! Sosyal medyada gündem olan Gonca Vuslateri'nin o haline, "Ne yaptın sen öyle Gonca?" yorumları yapıldı. 'Sıcak Kafa'nın lansmanına katılan oyuncu Gonca Vuslateri, tercih ettiği kostümle dikkat çekti. Dansöz kostümü andıran bir kıyafet tercih eden Vuslateri, göğüs detayıyla sosyal medyada gündem oldu.
"NE YAPTIN SEN ÖYLE GONCA?"
Gonca Vuslateri dansöz oldu göğüs detayı herkesin ağzını açık bıraktı! Sosyal medyada, "Ne yaptın sen öyle Gonca?" yorumları yapıldı.
2 Aralık'ta yayınlanacak distopik macera türündeki dizisi Sıcak Kafa'nın lansmanını bu akşam Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda özel bir etkinlikle gerçekleştirdi. Gecede pek çok ünlü isim şıklığı ile göz kamaştırırken, ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, tercih ettiği kıfayetle sosyal medyada gündem oldu.
Dansöz kıyafetini andıran bir kostüm tercih eden Vuslateri, başına taktığı taçla dikkat çekti. Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın videosunu paylaştığı Vuslateri, ünlü oryantal üçlüsü mezdeke şarkısında kameralara dans etti. Kostümünün göğüs kısmı dar gelen Vuslateri, sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü müzisyen Hakan Altun ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyordu ünlü oyuncu Gonca Vuslateri... Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü.
Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan yeni iddiaya göre Gonca Vuslateri, yeni aşkını spor yaparken buldu.