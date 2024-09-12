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Gökhan Töre'den sonra gönlünü Faruk Sabancı'ya kaptırdı! Esra Bilgiç yeni aşkıyla ilk kez el ele yakalandı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile yaşadığı aşk ile gündemde. Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'den boşanmasıyla gönlünü Sabancı ailesinin oğullarına kaptıraN Esra Bilgiç, yeni aşkıyla ilk kez el ele yakalandı. İşte Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın o anları...

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 15:27 Güncelleme Tarihi12 Eylül 2024, 15:48
Gökhan Töre’den sonra gönlünü Faruk Sabancı’ya kaptırdı! Esra Bilgiç yeni aşkıyla ilk kez el ele yakalandı! 1

Gökhan Töre'den sonra gönlünü Faruk Sabancı'ya kaptırdı! Esra Bilgiç yeni aşkıyla ilk kez el ele yakalandı!

Gökhan Töre’den sonra gönlünü Faruk Sabancı’ya kaptırdı! Esra Bilgiç yeni aşkıyla ilk kez el ele yakalandı! 2

Diriliş Ertuğrul'da başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Esra Bilgiç, bir kesim tarafından Türkiye'nin en güzel kadını olarak nitelendiriliyor.

Gökhan Töre’den sonra gönlünü Faruk Sabancı’ya kaptırdı! Esra Bilgiç yeni aşkıyla ilk kez el ele yakalandı! 3

Ancak güzel oyuncu Esra Bilgiç son dönemlerde magazin manşetlerine aşk hayatıyla bomba gibi düştü.

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