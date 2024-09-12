Gökhan Töre'den sonra gönlünü Faruk Sabancı'ya kaptırdı! Esra Bilgiç yeni aşkıyla ilk kez el ele yakalandı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile yaşadığı aşk ile gündemde. Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'den boşanmasıyla gönlünü Sabancı ailesinin oğullarına kaptıraN Esra Bilgiç, yeni aşkıyla ilk kez el ele yakalandı. İşte Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın o anları...