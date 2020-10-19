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Gökhan Töre ve hamile eşi koronavirüs kurallarını hiçe saydı! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile 2 yıl...
Gökhan Töre ve hamile eşi koronavirüs kurallarını hiçe saydı! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile 2 yıl...
Esra Bilgiç ile 2017- 2019 yılları arasında evli kalan ve şimdilerde adı eski takımı Beşiktaş'la anılan Gökhan Töre, boşanmasının ardından bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. 4 ay önce gizlice evlenen çift, bebek sevinci yaşıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen güzel Esra Bilgiç'in eski eşi futbolcu Gökhan Töre, 6.5 aylık hamile eşi Buket Büyükdere'yle Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.Gökhan Töre'nin ve hamile eşinin maske takmıyor olması görenleri şaşırttı. İlk kez baba olacak olan Gökhan Töre, duyarsız halleriyle dikkat çekerken, kendilerine yöneltilen soruları ise yanıtsız bıraktı. İki yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç'ten Haziran 2019'da boşanan futbolcu, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, 7 ay önce nikah masasına oturmuştu.
19.10.2020 11:21
- Son Güncelleme: 19.10.2020 11:39
Beşiktaş takımında forma giyen futbolcu Gökhan Töre, önceki akşam eşi Buket Töre' ile Bebek'te görüntülendi. Çiftin corona virüs tedbirlerine uymayarak, maske takmaması şaşırttı.
İki yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç'ten Haziran 2019'da boşanan futbolcu, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, 7 ay önce nikah masasına oturmuştu.
Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Gökhan-Buket Töre çifti, Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.
Gökhan Töre'nin, ne kendi ne de 6.5 aylık hamile eşinin maske takmıyor olması ise görenleri şaşırttı.
İlk kez baba olacak olan Gökhan Töre'nin duyarsız halleri dikkat çekerken, kendilerine yöneltilen soruları ise yanıtsız bıraktı.
Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterine hayat veren Esra Bilgi.'in eski eşi Gökhan Töre geçtiğimiz günlerde hamile olan eşine hediye ettiği son model cip ile gündeme gelmişti. İşte başta Gökhan Töre olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.