Yatak odasının kapısını kırıp eşine silah doğrulttu mu? Gökhan Töre hakkında kan donduran iddia!
Eski futbolcu Gökhan Töre ile boşanma aşamasında olan mimar Buket Töre, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşinin mal kaçırma ihtimaline karşı tedbir kararı talep etti. Dava dilekçesinde Gökhan Töre'nin ortak banka kasasını boşalttığı, milyon dolarlık saatler ile değerli tabloları alarak evi terk ettiği iddia edildi. Eşine silah doğrulttuğu iddiası ise kan dondurdu.
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