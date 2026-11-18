MUĞLA'DAKİ TAŞINMAZLAR VE 3 ARAÇ İÇİN TEDBİR TALEBİ

Hırs ve öfkeyle hareket eden Gökhan Töre'nin tüm malvarlığını yok edeceğini ve üçüncü kişilere devredeceğini ifade ettiği belirtilen dilekçede, taşınmaz ve araçlar için önlem alınması istendi.