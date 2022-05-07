Gökhan Tepe’nin eşi bakın kim çıktı! Gökhan Tepe'nin güzeller güzeli eşi Aylin görenleri kendisine hayran bıraktı
Gökhan Tepe'nin eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı… Şarkılarının yanı sıra sergilediği oyunculuk performansıyla bir döneme damga vuran Gökhan Tepe, Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu ve hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2016 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten bir oğlu olan Gökhan Tepe'nin özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Gökhan Tepe'nin eşi kim?" sorunun cevabını arattı. İşte ünlü oyuncu Gökhan Tepe'nin eşi…
07.05.2022 17:11 - Son Güncelleme: 07.05.2022 17:11
2016 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Denizhan adında bir oğlu olan Gökhan Tepe'nin özellikle gözlerden uzak tuttuğu eşi merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, "Gökhan Tepe'nin eşi kim?" sorunun cevabını arattı. Ünlü şarkıcının eşini görenler ise şaştı kaldı. İşte başta Gökhan Tepe olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…