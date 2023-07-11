Gökhan Özen'in son halini görenler gözlerine inanamadı "Hiçbir fikrim yok" Jet Ski'ye binip ortadan kaybolmuştu artık 42 yaşında son haliyle...

Özen, kendisini merak eden takipçilerine ''Sükunet ve huzur içinde hayatımı şekillendiriyorum, sessizliğim kimseyi endişelendirmesin'' demişti. Sosyal medyayı da pek aktif kullanmayan Özen çok uzun bir aranın ardından paylaşım yaptı. Özen paylaşımına "Hiçbir fikrim yok" notunu düştü.

İşte başta Gökhan Özen olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.