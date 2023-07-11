Gökhan Özen'in son halini görenler gözlerine inanamadı "Hiçbir fikrim yok" Jet Ski'ye binip ortadan kaybolmuştu artık 42 yaşında son haliyle...
2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Gökhan Özen. Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, genç kızlarında sevgilisi olmuş isimlerden biri. Özellikle de Jet-Ski'ye binip ortalardan kaybolması, ortaya çıktığında ise 14 saat köpekbalıklarıyla boğuştuğunu iddia etmesi magazin tarihinin en çok konuşulan ve hala hatırlanan olaylarından biri. Ancak sonrasında Özen ortalardan bir kayboldu, pir kayboldu. Peki Gökhan Özen şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Gökhan Özen son haliyle herkesi şaşırtıyor. Sosyal medyayı da pek aktif kullanmayan Gökhan Özen'in önceki gün yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. İşte haberin detayları...
11.07.2023 12:02 - Son Güncelleme: 11.07.2023 12:02
Gökhan Özen ve arkadaşı Serkan Kula, denizden tam 13.5 açıktaki uluslararası sularda bulunmuştu. Özen sonrasın yaptığı basın toplantısında "14 saat köpekbalıklarıyla boğuştuğunu" iddia etmişti.
Özen, kendisini merak eden takipçilerine ''Sükunet ve huzur içinde hayatımı şekillendiriyorum, sessizliğim kimseyi endişelendirmesin'' demişti. Sosyal medyayı da pek aktif kullanmayan Özen çok uzun bir aranın ardından paylaşım yaptı. Özen paylaşımına "Hiçbir fikrim yok" notunu düştü.
İşte başta Gökhan Özen olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.