Gökhan Özen'in son halini görenler bir gözü onda kalıyor! Jet Ski'ye binip ortadan kaybolmuştu artık 42 yaşında son haliyle...
2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Gökhan Özen. Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, genç kızlarında sevgilisi olmuş isimlerden biri. Özellikle de Jet-Ski'ye binip ortalardan kaybolması, ortaya çıktığında ise 14 saat köpekbalıklarıyla boğuştuğunu iddia etmesi magazin tarihinin en çok konuşulan ve hala hatırlanan olaylarından biri. Ancak sonrasında Özen ortalardan bir kayboldu, pis kayboldu. Peki Gökhan Özen şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Gökhan Özen son haliyle herkesi şaşırtıyor. İşte haberin detayları...
03.05.2023 13:18 - Son Güncelleme: 03.05.2023 13:18
Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi şarkılarla akıllara kazınan yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen, son haliyle şaşırttı.
Gökhan Özen ve arkadaşı Serkan Kula, denizden tam 13.5 açıktaki uluslararası sularda bulunmuştu. Özen sonrasın yaptığı basın toplantısında "14 saat köpekbalıklarıyla boğuştuğunu" iddia etmişti.