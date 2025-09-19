PODCAST CANLI YAYIN

Gökhan Özen’in kalbini çalan kişi ortaya çıktı: Aşkını ilan etti

Uzun yıllardır müzik dünyasında hit şarkılarıyla adından söz ettiren Gökhan Özen, özel hayatıyla ilgili önemli bir karar aldı ve sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı. 45 yaşındaki ünlü sanatçı, yaptığı paylaşımda yıllardır özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ettiğini vurgulayarak, "Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın" dedi. İşte Gökhan Özen'in biricik aşkı...

"Aramazsan Arama", "Tabir-i Caizse", "Dayanamam", "Budala" ve "Duman Gözlüm" gibi sevilen şarkılarıyla hafızalara kazınan Özen, son dönemlerde kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

Paylaşımlarında aşk hayatına hiç yer vermeyen ünlü şarkıcıdan sürpriz bir hamle geldi. Özen, sınırları aşarak, kalbinde yer eden kişiyi takipçileriyle paylaşmaya karar verdi.

Özen, paylaşımına düştüğü notla hem özel hayatını koruma altına almayı hem de sevenlerine doğru bilgi vermeyi amaçladığını belirtti.

Kısa sürede binlerce beğeni alan Gökhan Özen paylaşımına şu notu ekledi: "25 yıllık sanat kariyerimde özel hayatım ile göz önünde olmamayı tercih ettiğimi şarkılarım konserlerim kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmediğimi herkes iyi bilir"

"İLK DEFA PAYLAŞIYORUM"

Ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün ilk defa sizlerle ben paylaşıyorum. Ben paylaşıyorum ki kimseler kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın"

ÜNLÜLERİN ESKİ AŞKLARI

Paylaşımın ardından 2 çocuk babası Özen'in eski eşi de merak edildi. İşte Gökhan Özen başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

Demet Özdemir

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç

Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya

Seda Türkmen

Seda Türkmen ve Bora Akkaş

Seda Türkmen ve Bora Akkaş

Gökhan Özen

Gökhan Özen ve Selen Sevigen

Görkem Sevindik

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir

Ceren Benderlioğlu

Ceren Benderlioğlu ve Devrim Saltoğlu

Tolga Tekin

Tolga Tekin ve Zeynep Koltuk

2013-2014 yılları arasında evli kalan ikili, Bizim Evin Halleri dizisinde birlikte rol aldı.

Tolga Tekin ve Zeynep Koltuk

Danilo Zanna

Danilo Zanna ve eski eşi Tuğçe Demirbilek

Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Tibet