Gökhan Özen’e 3 ay uzaklaştırma! Eski eşi Selen Sevigen ile davalık olmuştu...
Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. Sevigen, geçtiğimiz günlerde iki kızı ile babaları Gökhan Özen arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için şikayetçi oldu. Özen'in çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirten Sevigen, eski eşinin sürekli tartışma çıkardığını da ileri sürdü. Sevigen'in Özen'in çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediği iddiası sonrası Özen hakkında uzaklaştırma kararı verildi.
Selen Sevigen, 4 yıl önce boşandığı iki çocuğunun babası şarkıcı Gökhan Özen'den korunmak için, avukatı Handan Bakbak aracılığıyla Beykoz İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Selen Sevigen eski eşi Gökhan Özen hakkında çocuklarının yanında kavga çıkardığı, vakitsiz saatlerde evlerine geldiği gerekçesiyle uzaklaştırma talebinde bulundu. Mahkeme Özen'in 3 ay boyunca Sevigen ve kızlarına yaklaşmamasına hükmetti.
Selen Sevigen, Aile Mahkemesi'ne başvurarak 4 yıl önce boşandığı, iki çocuğunun babası şarkıcı Gökhan Özen hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu. Sevigen, 2010'da evlendiği Özen'in 2016'da ABD'ye gidip gelmeye başladığını, 2017'de oraya tamamen yerleştiği için anlaşmalı olarak boşandıklarını ifade etti.
Sevigen, dilekçesinin devamında Özen'in 2 ay önce geri döndüğünü, kızlarıyla yaşadıkları konuta vakitsiz saatlerde geldiğini, çocuklarının yanında kavga ettiğini ve psikolojik olarak baskı yapıp zarar verdiğini belirtti. Mahkeme, Özen hakkında 3 ay süreliğine şiddet, tehdit, aşağılama eylemlerinde bulunmamasına, aynı zamanda konuta, iş yerine ve çocuklarının okul çevresine yaklaşmamasına karar verdi.
Kızlarım köpek istedi aldım, çok mutlu oldular. Eski eşim köpeği evden çıkarttırdı. Kızlarım ağlamaya başladı, eski eşim onlara avaz avaz bağırdı. Tüm uyarım bu nedenleydi. Çocuklarımın her tür masrafını karşılıyorum. Gazetecileri de alıp karakola gitmesini, kendi öfkesi için çocuklarını böyle bir olayın içine atmasını samimi bulmuyorum. Ne kadınlar, ne anneler var tek başlarına her ay evin kirasını ödemeye, çocuklarının karnını doyurmaya çalışan... Ve gerçekten şiddet mağduru olan kadınlar var. Böyle şımarıklıklarla bu insanların hakkını çalmasın. Kendini popüler yapmak için başka yollar bulsun, ne kendimi, ne çocuklarımı bu duruma alet ettirmem.