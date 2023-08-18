Gökhan Özen ve kızlarının 6 yıllık gurbet hasreti bitti! Kızlarının Ada Deren ve Derin Su'nun son halleri şaşkına çevirdi meğer...

2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Gökhan Özen. Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, genç kızlarında sevgilisi olmuş isimlerden biri. Özellikle de Jet-Ski'ye binip ortalardan kaybolması, ortaya çıktığında ise 14 saat köpekbalıklarıyla boğuştuğunu iddia etmesi magazin tarihinin en çok konuşulan ve hala hatırlanan olaylarından biri. Ancak sonrasında Özen ortalardan bir kayboldu, pir kayboldu. Geçtiğimiz günlerde son haliyle çok konuşulan ve hemen ardındn Türkiye'ye dönüş yapacağını duyuran Özen nihayet geri döndü. Özen'in döner dönmez yaptığı ilk şey kızlarıyla paylaşım yapmak oldu.