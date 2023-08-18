Gökhan Özen ve kızlarının 6 yıllık gurbet hasreti bitti! Kızlarının Ada Deren ve Derin Su'nun son halleri şaşkına çevirdi meğer...

2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Gökhan Özen. Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, genç kızlarında sevgilisi olmuş isimlerden biri. Özellikle de Jet-Ski'ye binip ortalardan kaybolması, ortaya çıktığında ise 14 saat köpekbalıklarıyla boğuştuğunu iddia etmesi magazin tarihinin en çok konuşulan ve hala hatırlanan olaylarından biri. Ancak sonrasında Özen ortalardan bir kayboldu, pir kayboldu. Geçtiğimiz günlerde son haliyle çok konuşulan ve hemen ardındn Türkiye'ye dönüş yapacağını duyuran Özen nihayet geri döndü. Özen'in döner dönmez yaptığı ilk şey kızlarıyla paylaşım yapmak oldu.
Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi şarkılarla akıllara kazınan yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen, 6 yıl sonra Türkiye'ye döndü ve ilk işi kızlarıyla paylaşım yapmak oldu.
Özen özellikle de Kıbrıs'ta jet ski ile açıldıktan sonra kaybolmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gökhan Özen ve arkadaşı Serkan Kula, denizden tam 13.5 açıktaki uluslararası sularda bulunmuştu. Özen sonrasın yaptığı basın toplantısında "14 saat köpekbalıklarıyla boğuştuğunu" iddia etmişti.
Ülkeyi sessiz sedasız terk eden Gökhan Özen, Los Angeles'ya yaşıyordu.