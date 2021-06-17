Gökhan Mete ve Ayşe Kökçü’nün utanç gecesi! Alkolün etkisiyle Türkbükü'nü birbirine kattı küfürler havada uçuştu

Bizimkiler dizisinin Nazan'ı (66), 2016'da 12 yıldır beraber olduğu meslektaşı Gökhan Mete (76) ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift önceki akşam Bodrum-Türkbükü'nde ortalığı birbirine kattı. Aldığı alkolün etkisiyle arkadaşıyla kavga eden Mete, hızını alamayıp kendini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. İşte Gökhan Mete ve Ayşe Kökçü'nün utanç gecesinden kareler...

17.06.2021 09:07 - Son Güncelleme: 17.06.2021 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





