Gökhan Mete ve Ayşe Kökçü’nün utanç gecesi! Alkolün etkisiyle Türkbükü'nü birbirine kattı küfürler havada uçuştu
Bizimkiler dizisinin Nazan'ı (66), 2016'da 12 yıldır beraber olduğu meslektaşı Gökhan Mete (76) ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift önceki akşam Bodrum-Türkbükü'nde ortalığı birbirine kattı. Aldığı alkolün etkisiyle arkadaşıyla kavga eden Mete, hızını alamayıp kendini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. İşte Gökhan Mete ve Ayşe Kökçü'nün utanç gecesinden kareler...
17.06.2021 09:07
- Son Güncelleme: 17.06.2021 09:13
GÖKHAN METE VE AYŞE KÖKÇÜ'NÜN UTANÇ GECESİ
Televizyon tarihine geçen Bizimkiler dizisinde Nazan karakterini canlandıran Ayşe Kökçü, 2017 yılında tiyatrocu Gökhan Mete ile evlenmişti. Ünlü çift Türkbükü'nü birbirine kattı.
MUHABİRİN BOĞAZINI SIKTI
Çift, önceki akşam Türkbükü'ndeydi. Gökhan Mete gecenin ilerleyen saatlerinde aldığı alkolün etkisiyle arkadaşıyla kavgaya tutuştu.
Küfürlerin havada uçuştuğu kavgayı ayırma görevi ise Ayşe Kökçü'ye düştü. Arka arkaya flaşlar patlayınca iki arkadaş kavgayı bırakıp gazetecilere saldırdı.
Bir muhabirin boğazına sarılan Mete, bir ara eline taş alarak gazetecilere atmaya çalıştı.
İşte olaylı gece ile gündeme gelen Bizimkiler'in Nazan'ı Ayşe Kökçü ve Yeşilçam oyuncusu Gökhan Mete başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...