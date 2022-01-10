Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'den servet değerindeki lüks arabasıyla poz! Gören yorum yazdı herkes onları konuştu
Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci servet değerindeki lüks arabasıyla poz verdi o kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kurduğu Kozmetik markasıyla işleri bütüyen Selin Ciğerci, boşandığı eşi Gökhan Çıra ile de barıştı. Son olarak lüks arabalarının yanında poz veren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, arabalarının fiyatıyla gündem oldu.
10.01.2022 13:49
- Son Güncelleme: 10.01.2022 13:49
Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'den servet değerindeki lüks arabasıyla poz! Gören yorum yazdı, herkes onları konuştu.
Kozmetik markası kurarak işlerini büyüten ve 8 milyon TL vergi ödeyen Selin Ciğerci, boşandığı eşi Gökhan Çıra ile barıştı. İkili geçtiğimiz hafta barıştıklarını da sosyal medyadan ilan etti.
OTOMOBİLİNE SERVET ÖDEDİ
İkilin barıştıktan sonra bir an olsun ayrılmıyor. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra son olarak lüks arabalarıyla poz verdi. Bazı takipçiler ikili mutluluk dilerken bazı takipçiler ise lüks otomobile takıldı. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın lüks otomobilinin fiyatı 3.5 milyon TL. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin pahalı oyuncakları...