Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'den servet değerindeki lüks arabasıyla poz! Gören yorum yazdı, herkes onları konuştu.

Gökhan Çıra aşk paylaşımında, "Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim; uğruna her şeyi yapabilecek kadar, her şeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin... Seninle bizi Allah'tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı, yıkamadı da" dedi.

