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Haberler Magazin Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'den servet değerindeki lüks arabasıyla poz! Gören yorum yazdı herkes onları konuştu

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'den servet değerindeki lüks arabasıyla poz! Gören yorum yazdı herkes onları konuştu

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci servet değerindeki lüks arabasıyla poz verdi o kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kurduğu Kozmetik markasıyla işleri bütüyen Selin Ciğerci, boşandığı eşi Gökhan Çıra ile de barıştı. Son olarak lüks arabalarının yanında poz veren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, arabalarının fiyatıyla gündem oldu.

10.01.2022 13:49 - Son Güncelleme: 10.01.2022 13:49
Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci’den servet değerindeki lüks arabasıyla poz! Gören yorum yazdı herkes onları konuştu

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'den servet değerindeki lüks arabasıyla poz! Gören yorum yazdı, herkes onları konuştu.

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Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci’den servet değerindeki lüks arabasıyla poz! Gören yorum yazdı herkes onları konuştu

Kozmetik markası kurarak işlerini büyüten ve 8 milyon TL vergi ödeyen Selin Ciğerci, boşandığı eşi Gökhan Çıra ile barıştı. İkili geçtiğimiz hafta barıştıklarını da sosyal medyadan ilan etti.

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci’den servet değerindeki lüks arabasıyla poz! Gören yorum yazdı herkes onları konuştu

Gökhan Çıra aşk paylaşımında, "Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim; uğruna her şeyi yapabilecek kadar, her şeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin... Seninle bizi Allah'tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı, yıkamadı da" dedi.

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci’den servet değerindeki lüks arabasıyla poz! Gören yorum yazdı herkes onları konuştu

OTOMOBİLİNE SERVET ÖDEDİ
İkilin barıştıktan sonra bir an olsun ayrılmıyor. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra son olarak lüks arabalarıyla poz verdi. Bazı takipçiler ikili mutluluk dilerken bazı takipçiler ise lüks otomobile takıldı. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın lüks otomobilinin fiyatı 3.5 milyon TL. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin pahalı oyuncakları...

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci’den servet değerindeki lüks arabasıyla poz! Gören yorum yazdı herkes onları konuştu

ELÇİN SANGU

Yeni bir araba alan ünlü oyuncunun tercihi, son dönemde birçok ünlüde görülen hibrit model bir araba.

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