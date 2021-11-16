Gökhan 'çıra' gibi yanıyor Selin Ciğerci'yi çabuk unuttu! Gizemli bir kadınla gecelerde yakalandı Selin'e bakın ne dedi
Gökhan 'çıra' gibi yanıyor Selin Ciğerci'yi çabuk unuttu! Gizemli bir kadınla gecelerde yakalandı, açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü! Geçtiğimiz eylül ayında Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, gizemli kız arkadaşıyla görüntülendi. Ciğerci'nin ortak oldukları şirketten ayrılacağı iddiası üzerine konuşan Çıra bakın ne dedi...
16.11.2021 09:02
- Son Güncelleme: 16.11.2021 09:08
Gökhan 'çıra' gibi yanıyor Selin Ciğerci'yi çabuk unuttu! Gizemli bir kadınla gecelerde yakalandı Selin'e bakın ne dedi...
BREZİLYALI SEVGİLİ
Selin Ciğerci'yle evliliği eylül ayında sona eren eski futbolcu Gökhan Çıra, önceki gün trafikte bir kadınla görüntülendi. Çıra'nın yanındaki kişinin Brezilyalı olduğu ve ikilinin bir süredir aşk yaşadığı öne sürüldü.
İşte Gökhan Çıra'nın yeni gözdesi ile ilk karesi ve sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...