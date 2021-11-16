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Haberler Magazin Gökhan 'çıra' gibi yanıyor Selin Ciğerci'yi çabuk unuttu! Gizemli bir kadınla gecelerde yakalandı Selin'e bakın ne dedi

Gökhan 'çıra' gibi yanıyor Selin Ciğerci'yi çabuk unuttu! Gizemli bir kadınla gecelerde yakalandı Selin'e bakın ne dedi

Gökhan 'çıra' gibi yanıyor Selin Ciğerci'yi çabuk unuttu! Gizemli bir kadınla gecelerde yakalandı, açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü! Geçtiğimiz eylül ayında Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, gizemli kız arkadaşıyla görüntülendi. Ciğerci'nin ortak oldukları şirketten ayrılacağı iddiası üzerine konuşan Çıra bakın ne dedi...

16.11.2021 09:02 - Son Güncelleme: 16.11.2021 09:08
Gökhan ’çıra’ gibi yanıyor Selin Ciğerci’yi çabuk unuttu! Gizemli bir kadınla gecelerde yakalandı Selin’e bakın ne dedi

Gökhan 'çıra' gibi yanıyor Selin Ciğerci'yi çabuk unuttu! Gizemli bir kadınla gecelerde yakalandı Selin'e bakın ne dedi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gökhan ’çıra’ gibi yanıyor Selin Ciğerci’yi çabuk unuttu! Gizemli bir kadınla gecelerde yakalandı Selin’e bakın ne dedi

BREZİLYALI SEVGİLİ
Selin Ciğerci'yle evliliği eylül ayında sona eren eski futbolcu Gökhan Çıra, önceki gün trafikte bir kadınla görüntülendi. Çıra'nın yanındaki kişinin Brezilyalı olduğu ve ikilinin bir süredir aşk yaşadığı öne sürüldü.

Gökhan ’çıra’ gibi yanıyor Selin Ciğerci’yi çabuk unuttu! Gizemli bir kadınla gecelerde yakalandı Selin’e bakın ne dedi

Genç kadınla ilgili sorulara yanıt vermeyen Çıra, Ciğerci'nin "Ortaklığı bitireceğim" açıklaması için ise şöyle konuştu:

Gökhan ’çıra’ gibi yanıyor Selin Ciğerci’yi çabuk unuttu! Gizemli bir kadınla gecelerde yakalandı Selin’e bakın ne dedi

"Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Gitmek isterse kendi keyfi bilir. Biz yine aynı yerde devam ediyoruz çok şükür."

Gökhan ’çıra’ gibi yanıyor Selin Ciğerci’yi çabuk unuttu! Gizemli bir kadınla gecelerde yakalandı Selin’e bakın ne dedi

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