Gökçe Eyüboğlu’nun yıllar önceki halini gören şaştı kaldı! Sosyal medya onu konuştu estetik var mı yok mu derken...
Gökçe Eyüboğlu'nun yıllar önceki halini gören şaştı kaldı! Gökçe Eyüboğlu, Kadın dizisinde canlandırdığı Ceyda karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu. Şimdilerde başrollerini Gökçe Bahadır ve Sumru Yavrucuk ile paylaştığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol alan ünlü oyuncu, yıllar öncesine ait bir fotoğrafıyla gündeme geldi. Eyüboğlu'nun fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılırken ünlü oyuncunun değişimini görenler şaştı kaldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Estetik var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Gökçe Eyüboğlu'nun sosyal medyaya damga vuran eski hali...
19.10.2021 01:37
- Son Güncelleme: 19.10.2021 01:37
Gökçe Eyüboğlu, başrolünü Özge Özpirinçci'nin üstlendiği Kadın dizisinde canlandırdığı Ceyda karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Şimdilerde başrollerini Gökçe Bahadır ve Sumru Yavrucuk ile paylaştığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol alan ünlü oyuncu, yıllar öncesine ait bir fotoğrafıyla gündeme geldi.