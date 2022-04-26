RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Gökçe Eyüboğlu’nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği sessiz sedasız bitti! 10 dakika süren boşanma davası anlaşmalı son buldu

Gökçe Eyüboğlu’nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği sessiz sedasız bitti! 10 dakika süren boşanma davası anlaşmalı son buldu

Gökçe Eyüboğlu'nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği sessiz sedasız bitti! 10 dakika süren boşanma davası anlaşmalı son buldu. Boşanma avukatı rolü ile son dönemde gündeme gelen ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu'nun evliliğine nazar değdi. Ünlü oyuncu Mühendis eşi Selçuk Öner Eyüboğlu ile anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

26.04.2022 17:05 - Son Güncelleme: 26.04.2022 17:16
Gökçe Eyüboğlu’nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği sessiz sedasız bitti! 10 dakika süren boşanma davası anlaşmalı son buldu

Gökçe Eyüboğlu'nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği sessiz sedasız bitti! 10 dakika süren boşanma davası anlaşmalı son buldu. 39 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu, Mühendis eşi Selçuk Öner Eyüboğlu ile evliliklerini gözden uzak yaşıyordu. Evliliği hakkında "Sektörden biri değil eşim. Kendi özelimiz haricinde onun özeline de ayrıca saygı duyuyorum ve evet, bilinçli olarak göz önünde olmamayı tercih ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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Gökçe Eyüboğlu’nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği sessiz sedasız bitti! 10 dakika süren boşanma davası anlaşmalı son buldu

DAVA AÇILDI

Gökçe Eyüboğlu ve eşinden kötü haber geldi. Sabah'ın haberine göre; anlaşmazlık yaşayan Eyüboğlu çifti İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açtı.

Gökçe Eyüboğlu’nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği sessiz sedasız bitti! 10 dakika süren boşanma davası anlaşmalı son buldu

TEK CELSEDE BİTTİ

Bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu ve mühendis eşi Selçuk Öner Eyüboğlu katıldı. Tarafların talebi üzerine mahkeme dosya hakkında gizlilik kararı aldırdı. 10 dakika süren boşanma davasında çift tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Gökçe Eyüboğlu’nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği sessiz sedasız bitti! 10 dakika süren boşanma davası anlaşmalı son buldu

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Gökçe Eyüboğlu’nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği sessiz sedasız bitti! 10 dakika süren boşanma davası anlaşmalı son buldu

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