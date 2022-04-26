Gökçe Eyüboğlu’nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği sessiz sedasız bitti! 10 dakika süren boşanma davası anlaşmalı son buldu
Gökçe Eyüboğlu'nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği sessiz sedasız bitti! 10 dakika süren boşanma davası anlaşmalı son buldu. Boşanma avukatı rolü ile son dönemde gündeme gelen ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu'nun evliliğine nazar değdi. Ünlü oyuncu Mühendis eşi Selçuk Öner Eyüboğlu ile anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
Gökçe Eyüboğlu'nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği sessiz sedasız bitti! 10 dakika süren boşanma davası anlaşmalı son buldu. 39 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu, Mühendis eşi Selçuk Öner Eyüboğlu ile evliliklerini gözden uzak yaşıyordu. Evliliği hakkında "Sektörden biri değil eşim. Kendi özelimiz haricinde onun özeline de ayrıca saygı duyuyorum ve evet, bilinçli olarak göz önünde olmamayı tercih ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
DAVA AÇILDI
Gökçe Eyüboğlu ve eşinden kötü haber geldi. Sabah'ın haberine göre; anlaşmazlık yaşayan Eyüboğlu çifti İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açtı.
TEK CELSEDE BİTTİ
Bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu ve mühendis eşi Selçuk Öner Eyüboğlu katıldı. Tarafların talebi üzerine mahkeme dosya hakkında gizlilik kararı aldırdı. 10 dakika süren boşanma davasında çift tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.