Gökçe Eyüboğlu'nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği sessiz sedasız bitti! 10 dakika süren boşanma davası anlaşmalı son buldu. 39 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu, Mühendis eşi Selçuk Öner Eyüboğlu ile evliliklerini gözden uzak yaşıyordu. Evliliği hakkında "Sektörden biri değil eşim. Kendi özelimiz haricinde onun özeline de ayrıca saygı duyuyorum ve evet, bilinçli olarak göz önünde olmamayı tercih ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.