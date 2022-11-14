Gökçe Bahadır'ın yeni evi dudak uçuklattı! 9 ay önce 85 bin TL'lik gelinlik giymişti rotayı Alaçatı'dan Bodrum'a çevirdi...

85 BİN TL'LİK GELİNLİK

Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran ünlü çiftten güzel oyuncu, starplez bir gelinlik tercih ederken; siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa duvak kullanmıştı. 'Kim Nerden Aldı' isimli Instagram sayfasının ulaştığı modacı Züleyha Kuru, Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin 85 bin TL olduğunu açıklamıştı.