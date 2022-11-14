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Haberler Magazin Gökçe Bahadır'ın yeni evi dudak uçuklattı! 9 ay önce 85 bin TL'lik gelinlik giymişti rotayı Alaçatı'dan Bodrum'a çevirdi

Gökçe Bahadır'ın yeni evi dudak uçuklattı! 9 ay önce 85 bin TL'lik gelinlik giymişti rotayı Alaçatı'dan Bodrum'a çevirdi

Gökçe Bahadır'ın yeni evi dudak uçuklattı! 9 ay önce 85 bin TL'lik gelinlik giymişti rotayı Alaçatı'dan Bodrum'a çevirdi. Magazin dünyasının parmakla gösterilen çifti Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy her adımlarıyla adlarından söz ettiriyor... Gökçe Bahadır, Emir Ersoy'un geçtiğimiz yıl yayınlanan albümünde bir şarkı seslendirmiş ve ikili stüdyo çalışmaları sırasında yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçen Şubat ayında Alaçatı'da nikah masasına oturan ünlü çift ağutos ayında yazlık almıştı... O yazlık gitti yerine Bodrum Gümüşlük'ten değeri dudak uçuklatan başka bir yazlık geldi.

14.11.2022 09:17 - Son Güncelleme: 14.11.2022 09:23
Gökçe Bahadır’ın yeni evi dudak uçuklattı! 9 ay önce 85 bin TL’lik gelinlik giymişti rotayı Alaçatı’dan Bodrum’a çevirdi

Gökçe Bahadır'ın yeni evi dudak uçuklattı! 9 ay önce 85 bin TL'lik gelinlik giymişti rotayı Alaçatı'dan Bodrum'a çevirdi...

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Gökçe Bahadır’ın yeni evi dudak uçuklattı! 9 ay önce 85 bin TL’lik gelinlik giymişti rotayı Alaçatı’dan Bodrum’a çevirdi

Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gökçe Bahadır (40) ile müzisyen Emir Ersoy (44), geçtiğimiz şubat ayında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, İzmir Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'Evet' demişti.

Gökçe Bahadır’ın yeni evi dudak uçuklattı! 9 ay önce 85 bin TL’lik gelinlik giymişti rotayı Alaçatı’dan Bodrum’a çevirdi

Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yapmış; Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik olmuştu.

Gökçe Bahadır’ın yeni evi dudak uçuklattı! 9 ay önce 85 bin TL’lik gelinlik giymişti rotayı Alaçatı’dan Bodrum’a çevirdi

85 BİN TL'LİK GELİNLİK

Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran ünlü çiftten güzel oyuncu, starplez bir gelinlik tercih ederken; siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa duvak kullanmıştı. 'Kim Nerden Aldı' isimli Instagram sayfasının ulaştığı modacı Züleyha Kuru, Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin 85 bin TL olduğunu açıklamıştı.

Gökçe Bahadır’ın yeni evi dudak uçuklattı! 9 ay önce 85 bin TL’lik gelinlik giymişti rotayı Alaçatı’dan Bodrum’a çevirdi

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Bahadır, düğün sonrası; "Çok heyecanlıyız ve çok mutluyum, sevdiğim insanla hayatımı birleştirdim. Farklı heyecanlar. Dilerim her şey gönlümüzce olur. Birlikte mutluluğumuzun artmasını diliyorum" diyerek duygularını paylaşmıştı.

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