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Haberler Magazin Gökçe Bahadır'ın eski eşi bakın kim görenler şaşırıyor, o da çok ünlü bir isim! Yalnızca bir yıl evli kaldılar...

Gökçe Bahadır'ın eski eşi bakın kim görenler şaşırıyor, o da çok ünlü bir isim! Yalnızca bir yıl evli kaldılar...

Gökçe Bahadır'ın eski eşi bakın kim görenler şaşırıyor, o da çok ünlü bir isim üstelik yalnızca bir yıl evli kaldılar... Oyuncu Gökçe Bahadır'ın eski aşkları merak konusu oldu. Bahadır'ın bir dönem kendisi gibi oyuncu olan o isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bahadır'ın 2011 - 2012 yılları arasında evli kaldığı ünlü oyuncu bakın kim...

17.10.2021 16:46 - Son Güncelleme: 17.10.2021 16:50
Gökçe Bahadır’ın eski eşi bakın kim görenler şaşırıyor, o da çok ünlü bir isim! Yalnızca bir yıl evli kaldılar...

YALNIZCA BİR YIL EVLİ KALDILAR...

Gökçe Bahadır'ın eski eşi bakın kim görenler şaşırıyor, o da çok ünlü bir isim!

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Gökçe Bahadır’ın eski eşi bakın kim görenler şaşırıyor, o da çok ünlü bir isim! Yalnızca bir yıl evli kaldılar...

9 Kasım 1981 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncunun eski aşkları merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşayan Gökçe'nin eski eşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eski aşkları...

Gökçe Bahadır’ın eski eşi bakın kim görenler şaşırıyor, o da çok ünlü bir isim! Yalnızca bir yıl evli kaldılar...

SERENAY SARIKAYA - CEM YILMAZ

2020'nin çok konuşulan aşkı bitti.

Gökçe Bahadır’ın eski eşi bakın kim görenler şaşırıyor, o da çok ünlü bir isim! Yalnızca bir yıl evli kaldılar...
Gökçe Bahadır’ın eski eşi bakın kim görenler şaşırıyor, o da çok ünlü bir isim! Yalnızca bir yıl evli kaldılar...

Ardından Serenay'ın adı ünlü iş insanı Haldun Demirhisar'la anıldı.

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