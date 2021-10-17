Gökçe Bahadır'ın eski eşi bakın kim görenler şaşırıyor, o da çok ünlü bir isim! Yalnızca bir yıl evli kaldılar...
Gökçe Bahadır'ın eski eşi bakın kim görenler şaşırıyor, o da çok ünlü bir isim üstelik yalnızca bir yıl evli kaldılar... Oyuncu Gökçe Bahadır'ın eski aşkları merak konusu oldu. Bahadır'ın bir dönem kendisi gibi oyuncu olan o isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bahadır'ın 2011 - 2012 yılları arasında evli kaldığı ünlü oyuncu bakın kim...
17.10.2021 16:46
- Son Güncelleme: 17.10.2021 16:50
YALNIZCA BİR YIL EVLİ KALDILAR...
Gökçe Bahadır'ın eski eşi bakın kim görenler şaşırıyor, o da çok ünlü bir isim!