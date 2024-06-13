Gökçe Bahadır’dan lila bikinisiyle bahçe pozları! Tek paylaşımla sosyal medyayı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

Son olarak Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ile başrolleri paylaşan Gökçe Bahadır, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, bikinili tatil pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Art arda paylaşımlarda bulunan Bahadır'ın tatil paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Gökçe Bahadır'ın o pozları...