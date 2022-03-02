Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un apar topar evliliğinin nedeni ayyuka çıktı! Gelinliği günlerce konuşulan Gökçe Bahadır meğer...
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy, İzmir'de düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğün törenine ünlü isimler akın ederken nikah şahitlerinden biri Kenan Doğulu oldu. Öte yandan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un ilk dansından, Gökçe Bahadır'ın gelinliğine kadar pek çok detay günlerdir konuşulurken son dakika bombası patladı. Gökçe Bahadır ile Emir Aksoy'un jet hızıyla nikah masasına oturmalarının sebebi ortaya çıktı.
02.03.2022 14:48 - Son Güncelleme: 02.03.2022 14:48
Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy dünyaevine girdi.