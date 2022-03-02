Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un apar topar evliliğinin nedeni ayyuka çıktı! Gelinliği günlerce konuşulan Gökçe Bahadır meğer...

Çiftin 7 aylık ilişki sonrası jet hızıyla ve apar topar nikah masasına oturması, Bahadır'ın hamile olduğu dedikodularına neden olmuştu. Oyuncunun anne olmak istediği yolundaki açıklamaları da söylentileri ayyuka çıkarmıştı. İddiaya göre; çiftin yakın arkadaşları bu dedikoduyu doğruladı.