Vav TV İzle
Haberler Magazin Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un apar topar evliliğinin nedeni ayyuka çıktı! Gelinliği günlerce konuşulan Gökçe Bahadır meğer...

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un apar topar evliliğinin nedeni ayyuka çıktı! Gelinliği günlerce konuşulan Gökçe Bahadır meğer...

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy, İzmir'de düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğün törenine ünlü isimler akın ederken nikah şahitlerinden biri Kenan Doğulu oldu. Öte yandan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un ilk dansından, Gökçe Bahadır'ın gelinliğine kadar pek çok detay günlerdir konuşulurken son dakika bombası patladı. Gökçe Bahadır ile Emir Aksoy'un jet hızıyla nikah masasına oturmalarının sebebi ortaya çıktı.

02.03.2022 14:48 - Son Güncelleme: 02.03.2022 14:48
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un apar topar evliliğinin nedeni ayyuka çıktı! Gelinliği günlerce konuşulan Gökçe Bahadır meğer...

Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy dünyaevine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un apar topar evliliğinin nedeni ayyuka çıktı! Gelinliği günlerce konuşulan Gökçe Bahadır meğer...

Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' diyen çiftin heyecanı kameralara yansıdı.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un apar topar evliliğinin nedeni ayyuka çıktı! Gelinliği günlerce konuşulan Gökçe Bahadır meğer...

Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaptı. Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un apar topar evliliğinin nedeni ayyuka çıktı! Gelinliği günlerce konuşulan Gökçe Bahadır meğer...

Alaçatı 'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle 'evet 'diyen çiftin ani evlilik kararı bebek iddialarını güçlendirmişti.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un apar topar evliliğinin nedeni ayyuka çıktı! Gelinliği günlerce konuşulan Gökçe Bahadır meğer...

Çiftin 7 aylık ilişki sonrası jet hızıyla ve apar topar nikah masasına oturması, Bahadır'ın hamile olduğu dedikodularına neden olmuştu. Oyuncunun anne olmak istediği yolundaki açıklamaları da söylentileri ayyuka çıkarmıştı. İddiaya göre; çiftin yakın arkadaşları bu dedikoduyu doğruladı.

SON DAKİKA