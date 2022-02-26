Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’nun düğününe Gökçe’nin siyah kuşaklı gelinliği damgasını vurdu! Fiyatını duyan kuşağı unuttu

40 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir süredir müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşıyordu. Ünlü çift, dün akşam Alaçatı'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Gökçe Bahadır, düğününde iki farklı gelinlik giydi. Bahadır'ın siyah kuşak ve siyah eldiven detayıyla dikkat çeken gelinliğinin fiyatı da sonunda ortaya çıktı.