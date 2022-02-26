Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'nun düğününe Gökçe'nin siyah kuşaklı gelinliği damgasını vurdu! Fiyatını duyan kuşağı unuttu
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy, İzmir'de düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğün törenine ünlü isimler akın ederken nikah şahitlerinden biri Kenan Doğulu oldu. Öte yandan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un ilk dansı sosyal medyaya damga vurdu. Ancak gecenin en merak edilen detayı Gökçe Bahadır'ın siyah kuşaklı gelinliğiydi. Merak edilen o gelinliğin fiyatı bakın ne kadar çıktı.
26.02.2022 17:00 - Son Güncelleme: 26.02.2022 17:01
40 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir süredir müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşıyordu. Ünlü çift, dün akşam Alaçatı'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Gökçe Bahadır, düğününde iki farklı gelinlik giydi. Bahadır'ın siyah kuşak ve siyah eldiven detayıyla dikkat çeken gelinliğinin fiyatı da sonunda ortaya çıktı.
Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy dünyaevine girdi.
Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran ünlü çiftin, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacağı öğrenildi.