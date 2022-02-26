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Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'nun düğününe Gökçe'nin siyah kuşaklı gelinliği damgasını vurdu! Fiyatını duyan kuşağı unuttu

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy, İzmir'de düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğün törenine ünlü isimler akın ederken nikah şahitlerinden biri Kenan Doğulu oldu. Öte yandan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un ilk dansı sosyal medyaya damga vurdu. Ancak gecenin en merak edilen detayı Gökçe Bahadır'ın siyah kuşaklı gelinliğiydi. Merak edilen o gelinliğin fiyatı bakın ne kadar çıktı.

26.02.2022 17:00 - Son Güncelleme: 26.02.2022 17:01
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’nun düğününe Gökçe’nin siyah kuşaklı gelinliği damgasını vurdu! Fiyatını duyan kuşağı unuttu

40 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir süredir müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşıyordu. Ünlü çift, dün akşam Alaçatı'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Gökçe Bahadır, düğününde iki farklı gelinlik giydi. Bahadır'ın siyah kuşak ve siyah eldiven detayıyla dikkat çeken gelinliğinin fiyatı da sonunda ortaya çıktı.

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Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’nun düğününe Gökçe’nin siyah kuşaklı gelinliği damgasını vurdu! Fiyatını duyan kuşağı unuttu

Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy dünyaevine girdi.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’nun düğününe Gökçe’nin siyah kuşaklı gelinliği damgasını vurdu! Fiyatını duyan kuşağı unuttu

Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' diyen çiftin heyecanı kameralara yansıdı.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’nun düğününe Gökçe’nin siyah kuşaklı gelinliği damgasını vurdu! Fiyatını duyan kuşağı unuttu

Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaptı. Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’nun düğününe Gökçe’nin siyah kuşaklı gelinliği damgasını vurdu! Fiyatını duyan kuşağı unuttu

Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran ünlü çiftin, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacağı öğrenildi.

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