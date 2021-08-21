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Haberler Magazin Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Eski halini görenler adeta yıkıldı yorumların ardı arkası kesilmedi

Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Eski halini görenler adeta yıkıldı yorumların ardı arkası kesilmedi

Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Uzun bir süre sonra müzisyen Emir Ersoy ile el ele görüntülenerek aşk orucunu bozan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, magazin gündemine bomba gibi düştü. Çok sayıda internet kullanıcısı da aşk haberleriyle gündeme gelen Gökçe Bahadır'ın özel hayatını merak edilip araştırmaya başladı. Bahadır hakkında araştırma yapanlar oyuncunun estetiksiz halini görünce ise şaştı kaldı. O fotoğraflar sosyal medyada yayınlanarak kısa sürede gündem oldu. Bahadır'ın estetiksiz halini ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Bu Gökçe olamazsın!", "Yok artık, tanıyamadım" yorumlarında bulundu. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali...

21.08.2021 22:55 - Son Güncelleme: 21.08.2021 22:55
Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Eski halini görenler adeta yıkıldı yorumların ardı arkası kesilmedi

Gökçe Bahadır, aşk orucunu bozdu. Bir süre kalbini aşka kapatan oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile görüşmeye başladı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Gökçe Bahadır -Emir Ersoy çifti, hayranları tarafından sokakta el ele yürürken görüntülendi.

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Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Eski halini görenler adeta yıkıldı yorumların ardı arkası kesilmedi

Görüntülerin basına sızmasının ardından gündem olan Gökçe Bahadır'ın özel hayatını merak edilip araştırmaya başladı. Bahadır hakkında araştırma yapanlar oyuncunun estetiksiz halini görünce ise şaştı kaldı.

Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Eski halini görenler adeta yıkıldı yorumların ardı arkası kesilmedi

İşte başta Gökçe Bahadır olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz halleri…

Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Eski halini görenler adeta yıkıldı yorumların ardı arkası kesilmedi

Burçin Terzioğlu

Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Eski halini görenler adeta yıkıldı yorumların ardı arkası kesilmedi
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