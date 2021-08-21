Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Eski halini görenler adeta yıkıldı yorumların ardı arkası kesilmedi
Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Uzun bir süre sonra müzisyen Emir Ersoy ile el ele görüntülenerek aşk orucunu bozan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, magazin gündemine bomba gibi düştü. Çok sayıda internet kullanıcısı da aşk haberleriyle gündeme gelen Gökçe Bahadır'ın özel hayatını merak edilip araştırmaya başladı. Bahadır hakkında araştırma yapanlar oyuncunun estetiksiz halini görünce ise şaştı kaldı. O fotoğraflar sosyal medyada yayınlanarak kısa sürede gündem oldu. Bahadır'ın estetiksiz halini ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Bu Gökçe olamazsın!", "Yok artık, tanıyamadım" yorumlarında bulundu. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali...
21.08.2021 22:55
- Son Güncelleme: 21.08.2021 22:55
Görüntülerin basına sızmasının ardından gündem olan Gökçe Bahadır'ın özel hayatını merak edilip araştırmaya başladı. Bahadır hakkında araştırma yapanlar oyuncunun estetiksiz halini görünce ise şaştı kaldı.