Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Eski halini görenler adeta yıkıldı yorumların ardı arkası kesilmedi

Gökçe Bahadır, aşk orucunu bozdu. Bir süre kalbini aşka kapatan oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile görüşmeye başladı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Gökçe Bahadır -Emir Ersoy çifti, hayranları tarafından sokakta el ele yürürken görüntülendi.