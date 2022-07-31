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Haberler Magazin Gökçe Bahadır ‘dün geceden’ deyip paylaştı! Derin dekoltesiyle boy gösterdi Seren Serengil kayıtsız kalmadı! Ortalığı yıktı geçti

Gökçe Bahadır ‘dün geceden’ deyip paylaştı! Derin dekoltesiyle boy gösterdi Seren Serengil kayıtsız kalmadı! Ortalığı yıktı geçti

Gökçe Bahadır, önceki akşam eşi Emir Ersoy ile aynı sahnede buluştu. Ünlü çift söyledikleri şarkılarla kendilerini dinlemeye gelen müzikseverlere eğlenceli bir akşam yaşatırken Bahadır'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım dikkat çekti. Oldukça derin dekolteli rengarenk takımıyla boy gösteren Bahadır, adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun paylaşımına Seren Serengil de kayıtsız kalmadı. İşte Gökçe Bahadır'ın o paylaşımı...

31.07.2022 23:03 - Son Güncelleme: 31.07.2022 23:03
Gökçe Bahadır ‘dün geceden’ deyip paylaştı! Derin dekoltesiyle boy gösterdi Seren Serengil kayıtsız kalmadı! Ortalığı yıktı geçti

Gökçe Bahadır, geçtiğimiz şubat ayında hayatını birleştirdiği Emir Ersoyile aynı sahnede buluştu. Ünlü çift, çift, Latin ezgilerinin yer aldığı bir repertuvar seslendirdi.

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Gökçe Bahadır ‘dün geceden’ deyip paylaştı! Derin dekoltesiyle boy gösterdi Seren Serengil kayıtsız kalmadı! Ortalığı yıktı geçti

Ersoy, eşini "Gecenin en özel anı" diyerek sahneye davet etti. Oyuncu, Tarkan'ın "Hepsi Senin mi" şarkısıyla konserine başladı ve seyircisini "Ne mutlu burada sizlerle birlikte olmak. Müzik önemli. Müzik insanları birleştirir" sözüyle selamladı.

Gökçe Bahadır ‘dün geceden’ deyip paylaştı! Derin dekoltesiyle boy gösterdi Seren Serengil kayıtsız kalmadı! Ortalığı yıktı geçti

Sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan ikiliden Gökçe Bahadır'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Gökçe Bahadır ‘dün geceden’ deyip paylaştı! Derin dekoltesiyle boy gösterdi Seren Serengil kayıtsız kalmadı! Ortalığı yıktı geçti

Konserde giydiği rengarenk takımıyla salına salına yürüdüğü anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı.

Gökçe Bahadır ‘dün geceden’ deyip paylaştı! Derin dekoltesiyle boy gösterdi Seren Serengil kayıtsız kalmadı! Ortalığı yıktı geçti

Bahadır, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Dün geceden" notunu ekledi.

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