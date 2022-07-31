Gökçe Bahadır ‘dün geceden’ deyip paylaştı! Derin dekoltesiyle boy gösterdi Seren Serengil kayıtsız kalmadı! Ortalığı yıktı geçti

Ersoy, eşini "Gecenin en özel anı" diyerek sahneye davet etti. Oyuncu, Tarkan'ın "Hepsi Senin mi" şarkısıyla konserine başladı ve seyircisini "Ne mutlu burada sizlerle birlikte olmak. Müzik önemli. Müzik insanları birleştirir" sözüyle selamladı.