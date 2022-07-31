Gökçe Bahadır ‘dün geceden’ deyip paylaştı! Derin dekoltesiyle boy gösterdi Seren Serengil kayıtsız kalmadı! Ortalığı yıktı geçti
Gökçe Bahadır, önceki akşam eşi Emir Ersoy ile aynı sahnede buluştu. Ünlü çift söyledikleri şarkılarla kendilerini dinlemeye gelen müzikseverlere eğlenceli bir akşam yaşatırken Bahadır'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım dikkat çekti. Oldukça derin dekolteli rengarenk takımıyla boy gösteren Bahadır, adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun paylaşımına Seren Serengil de kayıtsız kalmadı. İşte Gökçe Bahadır'ın o paylaşımı...
31.07.2022 23:03 - Son Güncelleme: 31.07.2022 23:03
Gökçe Bahadır, geçtiğimiz şubat ayında hayatını birleştirdiği Emir Ersoyile aynı sahnede buluştu. Ünlü çift, çift, Latin ezgilerinin yer aldığı bir repertuvar seslendirdi.
Sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan ikiliden Gökçe Bahadır'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım dikkat çekti.