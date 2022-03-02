Gökçe Bahadır bornozuyla kamera karşısına geçti! Emir Ersoy’un biricik eşine bakın hem küvet hem yatak pozuyla sosyal medyayı salladı
Gökçe Bahadır bornozuyla kamera karşısına geçti! Müzisyen Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta nikah masasına oturan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu ve bu nedenle apar topar evlendiği iddia edilmişti. Ünlü çiftten Emir Ersoy, bir magazin programına açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Hamilelik iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Gökçe Bahadır, şimdi ise iddialı pozlarıyla çok konuşuldu. Bir derginin yeni sayısı için poz veren Bahadır, yatakta ve küvette verdiği pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. İşte bornozuyla kamera karşısına geçen Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan o pozları...
02.03.2022 19:15 - Son Güncelleme: 02.03.2022 19:15
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Ünlü çiftten Emir Ersoy, bir magazin programına açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Emir Ersoy cephesinden Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına gönderilen mesajda "Emir ile konuşuyorum şuan. Haberler doğru değil. Gökçe hamile değil" ifadelerine yer verilmişti.