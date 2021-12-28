Gökçe Bahadır bakın kaç yaşında çıktı duyan şaştı kaldı! Fahriye Evcen ile arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş…’
Gökçe Bahadır bakın kaç yaşında çıktı duyan şaştı kaldı! Yaprak Dökümü dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi, Ufak Tefek Cinayetler, Kayıp Şehir, Kulüp gibi yapımlarda sergilediği performansla dikkat çekmişti. Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrolü Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk ile paylaşan Bahadır, canlandırdığı Azra karakteriyle sık sık adından söz ettirdi. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Bahadır'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Bahadır'ın yaşını duyunca şaşkınlığını gizleyemezken Fahriye Evcen ile arasındaki fark dikkat çekti. İşte detaylar...
28.12.2021 19:14
- Son Güncelleme: 28.12.2021 19:14
Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Gökçe Bahadır, Tatlı Hayat, Hayat Bilgisi, Ufak Tefek Cinayetler, Kayıp Şehir, Kulüp gibi yapımlarda rol aldı.
Öte yandan Gökçe Bahadır'ın Yaprak Dökümü'nde iki kardeşi canlandırdığı Fahriye Evcen ile arasındaki fark da dikkat çekti.