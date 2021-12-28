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Gökçe Bahadır bakın kaç yaşında çıktı duyan şaştı kaldı! Fahriye Evcen ile arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş…’

Gökçe Bahadır bakın kaç yaşında çıktı duyan şaştı kaldı! Yaprak Dökümü dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi, Ufak Tefek Cinayetler, Kayıp Şehir, Kulüp gibi yapımlarda sergilediği performansla dikkat çekmişti. Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrolü Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk ile paylaşan Bahadır, canlandırdığı Azra karakteriyle sık sık adından söz ettirdi. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Bahadır'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Bahadır'ın yaşını duyunca şaşkınlığını gizleyemezken Fahriye Evcen ile arasındaki fark dikkat çekti. İşte detaylar...

28.12.2021 19:14 - Son Güncelleme: 28.12.2021 19:14
Gökçe Bahadır bakın kaç yaşında çıktı duyan şaştı kaldı! Fahriye Evcen ile arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş…’

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Gökçe Bahadır, Tatlı Hayat, Hayat Bilgisi, Ufak Tefek Cinayetler, Kayıp Şehir, Kulüp gibi yapımlarda rol aldı.

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Gökçe Bahadır bakın kaç yaşında çıktı duyan şaştı kaldı! Fahriye Evcen ile arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş…’

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın oğlu oyuncu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlenen ve 23 Şubat 2012'de boşanan Bahadır, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.

Gökçe Bahadır bakın kaç yaşında çıktı duyan şaştı kaldı! Fahriye Evcen ile arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş…’

Hem oyunculuğu hem güzelliği hem de özel hayatıyla dikkat çeken Bahadır'ın yaşı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

Gökçe Bahadır bakın kaç yaşında çıktı duyan şaştı kaldı! Fahriye Evcen ile arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş…’

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Bahadır'ın yaşını duyunca şaşkınlığını gizleyemeyerek 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu.

Gökçe Bahadır bakın kaç yaşında çıktı duyan şaştı kaldı! Fahriye Evcen ile arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş…’

Öte yandan Gökçe Bahadır'ın Yaprak Dökümü'nde iki kardeşi canlandırdığı Fahriye Evcen ile arasındaki fark da dikkat çekti.

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