Göğüs dekoltesi olay olmuştu! Defne Samyeli bu kez transparan mini elbisesi ile paylaşmaya doyamadı! Sosyal medya onu konuştu
Göğüs dekoltesi olay olmuştu! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, geçen günlerde sahne için tercih ettiği derin göğüs dekolteli elbisesi ile çok konuşulmuştu. Hatta siyah elbisesi ile sahne alan Samyeli'nin dekoltesi Melis Sezen ile kıyaslanmıştı. Sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam eden Samyeli, bu kez süper mini elbisesi ile olay oldu. Transparan kıyafetiyle Ankara'da bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Sahne fotoğraflarının art arda yayınlayan Samyeli, kısa sürede gündem oldu. İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan sahne kostümleri...
20.12.2021 21:00
- Son Güncelleme: 20.12.2021 21:00
Defne Samyeli, geçen günlerde derin göğüs dekolteli sahne kıyafeti ile gündem gelmişti. Samyeli'nin tepki çeken kıyafeti, Melis Sezen'in bir ödül töreninde giydiği beyaz elbisesi ile kıyaslanmıştı. Her iki elbisenin de göğüs dekoltesi çok konuşulurken Samyeli'nin siyah kostümünün aslında Melis Sezen için dikildiği ancak oyuncunun beyaz kıyafeti tercih ettiği öne sürülmüştü.