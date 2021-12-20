Göğüs dekoltesi olay olmuştu! Defne Samyeli bu kez transparan mini elbisesi ile paylaşmaya doyamadı! Sosyal medya onu konuştu

Defne Samyeli, geçen günlerde derin göğüs dekolteli sahne kıyafeti ile gündem gelmişti. Samyeli'nin tepki çeken kıyafeti, Melis Sezen'in bir ödül töreninde giydiği beyaz elbisesi ile kıyaslanmıştı. Her iki elbisenin de göğüs dekoltesi çok konuşulurken Samyeli'nin siyah kostümünün aslında Melis Sezen için dikildiği ancak oyuncunun beyaz kıyafeti tercih ettiği öne sürülmüştü.