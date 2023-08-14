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Gizli kalsın diye uğraştı ama olmadı! Meryem Uzerli'nin 40.yaş günü yasaklarla başladı görüntüler bir anda yayıldı! Sambacı Meryem...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. İki çocuk annesi Uzerli, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık. Önceki gün 40.yaş günü için bir parti veren Uzerli'nin gizemli organizasyonuna dair görüntüler tüm çabalara rağmen sosyal medyada yayıldı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 09:42 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 09:55
Gizli kalsın diye uğraştı ama olmadı! Meryem Uzerli’nin 40.yaş günü yasaklarla başladı görüntüler bir anda yayıldı! Sambacı Meryem... 1

Berlin'de gizli tutulan bir partiyle yeni yaşını kutlayan Meryem Uzerli'nin tüm çabalarına rağmen sosyal medyada görüntüler yayıldı.

Gizli kalsın diye uğraştı ama olmadı! Meryem Uzerli’nin 40.yaş günü yasaklarla başladı görüntüler bir anda yayıldı! Sambacı Meryem... 2

Bülent Cankurt'un Sabah Gazetesi'nde yer alan haberine göre; Parti için tarihi bir otelin salonu kapatıldı.

Gizli kalsın diye uğraştı ama olmadı! Meryem Uzerli’nin 40.yaş günü yasaklarla başladı görüntüler bir anda yayıldı! Sambacı Meryem... 3

100 kişinin katıldığı davette Türkiye'den Selim Bayraktar ve eşi Emel Hanım yer aldı.

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