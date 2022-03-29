Gizem Memiç’in eşi bakın çıka çıka kim çıktı! Survivor birleşme partisi birincisi Gizem Memiç’in kardeşi de meğer ünlüymüş

Survivor 2022 All Star kadrosuna katılan son yedek yarışmacılardan biri de genç isim Gizem Memiç oldu. Hakkında araştırmalar yapılan Memiç'in hayatında dikkat çeken bir detay fark edildi. Özellikle kardeşi hakkında detay çok şaşırtıcı.