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Haberler Magazin Gizem Memiç'in eşi bakın çıka çıka kim çıktı! Survivor birleşme partisi birincisi Gizem Memiç'in kardeşi de meğer ünlüymüş

Gizem Memiç'in eşi bakın çıka çıka kim çıktı! Survivor birleşme partisi birincisi Gizem Memiç'in kardeşi de meğer ünlüymüş

Survivor 2022 All-Star yoluna tüm hızıyla devam ederken, en çok konuşulan isimlerden biri de ünlüler takımından Gizem Memiç. Performans bakımından diğer takım arkadaşlarından geri kalsa da, düzgün kişiliğiyle de beğeni topluyor Gizem Memiç. Birleşme partisinin ses yarışmasında, Yıldız Tilbe'nin 'delikanlım' şarkısıyla birinci olarak epey ses getiren Gizem Memiç hakkında araştırma yapanlar kardeşi hakkındaki gerçeği ve Serenay Sarıkaya bağlantısını görünce gözlerine inanamadı. İşte Survivor Gizem Memiç hakkında tüm merak edilenler.

29.03.2022 09:49 - Son Güncelleme: 29.03.2022 09:49
Gizem Memiç’in eşi bakın çıka çıka kim çıktı! Survivor birleşme partisi birincisi Gizem Memiç’in kardeşi de meğer ünlüymüş

Survivor 2022 All-Star'ın en çok konuşulan isimlerinden biri Gizem Memiç. Performansı beklentilerin altında kalan güzel yarışmacı, düzgün kişiliğiyle izleyicinin de takdirini topladı bir yandan.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gizem Memiç’in eşi bakın çıka çıka kim çıktı! Survivor birleşme partisi birincisi Gizem Memiç’in kardeşi de meğer ünlüymüş

Survivor'ın birleşme partisine damga vuran isim Gizem Memiç'ti.

Gizem Memiç’in eşi bakın çıka çıka kim çıktı! Survivor birleşme partisi birincisi Gizem Memiç’in kardeşi de meğer ünlüymüş

Güzel yarışmacı yapılan ses yarışmasında, Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' şarkısını seslendirdi ve birinci oldu.

Gizem Memiç’in eşi bakın çıka çıka kim çıktı! Survivor birleşme partisi birincisi Gizem Memiç’in kardeşi de meğer ünlüymüş

2010 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Gizem Memiç, Survivor'a daha önce 2016 yılında katılmış ve 10. olmuştu.

Gizem Memiç’in eşi bakın çıka çıka kim çıktı! Survivor birleşme partisi birincisi Gizem Memiç’in kardeşi de meğer ünlüymüş

Survivor 2022 All Star kadrosuna katılan son yedek yarışmacılardan biri de genç isim Gizem Memiç oldu. Hakkında araştırmalar yapılan Memiç'in hayatında dikkat çeken bir detay fark edildi. Özellikle kardeşi hakkında detay çok şaşırtıcı.

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