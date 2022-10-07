Gizem Karaca’nın saniyeler içindeki değişimini gören şaşıp kaldı! Sosyal medya ikiye bölündü! Ceren Benderlioğlu kayıtsız kalamadı
Miss Turkey güzellik yarışmasına 2011 yılında girip ikinci seçilen ünlü oyuncu Gizem Karaca, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren Karaca, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, makyajlı ve makyajsız hallerini bir araya getirdiği bir videoyu Instagram'da yayınladı. Karaca'nın saniyeler içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirirken sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Gizem Karaca'nın o paylaşımı...
07.10.2022 00:57 - Son Güncelleme: 07.10.2022 01:05
Uğurkan Erez ajansı onun güzellik yarışmasına girmesini istemesiyle hazırlık sınıfından sonra okulu dondurmak zorunda kalan Gizem Karaca, 2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Karaca, Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi ve günlerce adından söz ettirdi.