Gizem Karaca güneşlenirken verdiği pozla dert yandı! Bikinisiyle sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı
Gizem Karaca'nın güneşlenirken verdiği pozla dert yandı! Bikinisiyle sere serpe uzandı… Kemal Ekmekçi'yle evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, Baraj dizisi final yapmasıyla tatil sezonunu açtı. Şimdilerde adı yeni bir projeyle anılan Gizem Karaca, bikinisiyle güneşlenirken çektiği selfieleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Karaca, paylaşımına düştüğü notla ise dert yandı. "Asla bronzlaşamayan biriyim" diyen Karaca'nın bikinili pozları sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım…
05.06.2021 23:59
- Son Güncelleme: 06.06.2021 01:55
Baraj dizisi bittikten sonra yaşadığı İzmir'e geri dönen Gizem Karaca, bikinisiyle güneşlenirken çektiği selfieleri 3 milyona yakın takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaştı.
İzmir'deki villasının bahçesinde 5 saat güneşlendiğini belirten ünlü oyuncu, paylaşımının altına düştüğü şu notla takipçilerine dert yandı:
"Selam, ben beş saat güneşin altında durup sadece çillenen, sıcaktan dudakları çatlayan ve asla bronzlaşamayan biriyim"
Şimdilerde Evlilik Sözleşmesi adlı yeni diziyle ekrana döneceği konuşulan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
Karaca'nın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Bikinili pozlarıyla gündem olan Gizem Karaca'nın uğruna İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleştiği eşi Kemal Ekmekçi ise merak konusu oldu.