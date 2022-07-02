Gizem Karaca'nın bikinili pozları Instagram'ı yangın yerine çevirdi! İçlerinden bir tanesini gören göz yanılmasına düşünce...
Gizem Karaca iskele pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! İş insanı Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında nikah masasına oturan Gizem Karaca, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir dergi çekimine katılan Karaca, bikisiniyle iskeleye uzanıp sere serpe verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan ünlü oyuncu, fit haliyle de dikkat çekti. İşte Gizem Karaca'nın o paylaşımı...
02.07.2022 11:12 - Son Güncelleme: 02.07.2022 11:12
Gizem Karaca, bikinisiyle uzanıp sere serpe verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.