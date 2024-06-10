Gizem Karaca’dan kayalıklarda bikinili pozlar! Mykonos’tan paylaşıp sosyal medyayı salladı! “Yandı buralar”

Son olarak Safir dizisinde canlandırdığı Güneş karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gizem Karaca, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen oyuncu, tatil için Mykonos'a gitti ve bikinisi ile kayalıklarda verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Karaca'nın yaz pozları ise sosyal medyayı salladı. İşte o pozlar...