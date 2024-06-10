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Gizem Karaca’dan kayalıklarda bikinili pozlar! Mykonos’tan paylaşıp sosyal medyayı salladı! “Yandı buralar”

Son olarak Safir dizisinde canlandırdığı Güneş karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gizem Karaca, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen oyuncu, tatil için Mykonos'a gitti ve bikinisi ile kayalıklarda verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Karaca'nın yaz pozları ise sosyal medyayı salladı. İşte o pozlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 11:05 Güncelleme 10 Haziran 2024, 11:14
Gizem Karaca’dan kayalıklarda bikinili pozlar! Mykonos’tan paylaşıp sosyal medyayı salladı! “Yandı buralar” 1

Hem kariyeri hem özel hayatı ile sık sık adından söz ettiren Gizem Karaca, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Gizem Karaca’dan kayalıklarda bikinili pozlar! Mykonos’tan paylaşıp sosyal medyayı salladı! “Yandı buralar” 2

Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşen oyuncu, tatil için Mykonos'a gitti.

Gizem Karaca’dan kayalıklarda bikinili pozlar! Mykonos’tan paylaşıp sosyal medyayı salladı! “Yandı buralar” 3

Buradan paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Karaca, bikinisi ile kayalıklarda verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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