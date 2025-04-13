Gizem Karaca'dan karnı burnunda poz! "Ağlama krizine girdim" 7 günde 3 kilo vermişti...

Hamilelik pozlarıyla büyük beğeni toplayan Karaca, duygusal anlarını geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabında da esprili bir dille anlattı. Karnı burnunda pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, zaman zaman yaşadığı hormon değişimlerine değinerek;

"Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var mesela... Sonra yeni sahiplendiğimiz yavru köpeğin annesinin haberi olmamasını düşünüp günlerce üzüldüğüm ve kafaya taktığım zamanlar... Sol elim çok karıncalanıyor, sırt ağrılarım felaket. Geceleri güreşe çıkacak gibi yağlanmak sonra da nefes nefes kalmak..." ifadeleriyle takipçilerini hem güldürdü hem düşündürdü.