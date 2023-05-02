Gizem Karaca’dan “Hazortum” dediği Hazal Subaşı’na doğum günü kutlaması! Bikinili dansları dikkat çekti! “Her masada varız...”
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabında meslektaşı ve yakın dostu Hazal Subaşı'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Hazal Subaşı ile verdiği pozları ve çektiği videoları bir araya getirerek Instagram hesabında yayınladı. Söz konusu paylaşımda bikinili dansları dikkat çeken ikili, kısa sürede Instagram'da gündem oldu. İşte Gizem Karaca'nın o paylaşımı...
02.05.2023 15:05 - Son Güncelleme: 02.05.2023 15:55
Son olarak Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'la başrolünü üstlendiği filmle gündeme gelen Gizem Karaca, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.