Gizem Karaca paylaştı annesini gören inanamadı! Münevver Karaca güzelliğiyle kızını solladı ‘Annesi değil ablası sandım’
Gizem Karaca paylaştı annesini gören inanamadı! Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabında annesi Münevver Karaca'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Annesi Münevver Karaca'nın bir fotoğrafını siyah-beyaz filtreyle Instagram hesabında yayınlayan Karaca'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Münevver Karaca için "Annesi değil, ablası sandım", "Güzellik genetik", "Kızını gölgede bırakmış" yorumları yapıldı. İşte Gizem Karaca'nın güzeller güzeli annesi...
01.02.2022 01:45
- Son Güncelleme: 01.02.2022 01:45
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabında annesi Münevver Karaca'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Münevver Karaca için "Annesi değil, ablası sandım", "Güzellik genetik", "Kızını gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.