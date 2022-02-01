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Haberler Magazin Gizem Karaca paylaştı annesini gören inanamadı! Münevver Karaca güzelliğiyle kızını solladı ‘Annesi değil ablası sandım’

Gizem Karaca paylaştı annesini gören inanamadı! Münevver Karaca güzelliğiyle kızını solladı ‘Annesi değil ablası sandım’

Gizem Karaca paylaştı annesini gören inanamadı! Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabında annesi Münevver Karaca'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Annesi Münevver Karaca'nın bir fotoğrafını siyah-beyaz filtreyle Instagram hesabında yayınlayan Karaca'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Münevver Karaca için "Annesi değil, ablası sandım", "Güzellik genetik", "Kızını gölgede bırakmış" yorumları yapıldı. İşte Gizem Karaca'nın güzeller güzeli annesi...

01.02.2022 01:45 - Son Güncelleme: 01.02.2022 01:45
Gizem Karaca paylaştı annesini gören inanamadı! Münevver Karaca güzelliğiyle kızını solladı ‘Annesi değil ablası sandım’

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Gizem Karaca paylaştı annesini gören inanamadı! Münevver Karaca güzelliğiyle kızını solladı ‘Annesi değil ablası sandım’

Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabında annesi Münevver Karaca'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Gizem Karaca paylaştı annesini gören inanamadı! Münevver Karaca güzelliğiyle kızını solladı ‘Annesi değil ablası sandım’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, Instagram'da hızla yayılırken binlerce yorum ve beğeni aldı.

Gizem Karaca paylaştı annesini gören inanamadı! Münevver Karaca güzelliğiyle kızını solladı ‘Annesi değil ablası sandım’

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Münevver Karaca için "Annesi değil, ablası sandım", "Güzellik genetik", "Kızını gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.

Gizem Karaca paylaştı annesini gören inanamadı! Münevver Karaca güzelliğiyle kızını solladı ‘Annesi değil ablası sandım’

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