Gizem Karaca mayosunu giyip iskele pozunu verdi! Sere serpe uzanan Gizem’i gören bir daha baktı! Ateşli yorumlar havada uçuştu
Gizem Karaca mayosunu giyip iskele pozunu verdi! Ünlü oyuncu Gizem Karaca, bir derginin fotoğraf çekimi için kamara karşısına geçti. Ünlü oyuncu siyah-beyaz mayosuyla iskeleye uzanıp sere serpe verdiği bir pozu da sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi. İddialı pozuyla Instagram'ın gündemine bomba gibi düşen Karaca, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Fit haliyle de dikkat çeken Gizem Karaca'ya alevli yorumlar yapıldı. İşte Gizem Karaca'nın o paylaşımı...
07.06.2022 01:46 - Son Güncelleme: 07.06.2022 01:46
Gizem Karaca, siyah-beyaz mayosuyla iskeleye uzanıp sere serpe verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.