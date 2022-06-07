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Haberler Magazin Gizem Karaca mayosunu giyip iskele pozunu verdi! Sere serpe uzanan Gizem’i gören bir daha baktı! Ateşli yorumlar havada uçuştu

Gizem Karaca mayosunu giyip iskele pozunu verdi! Sere serpe uzanan Gizem’i gören bir daha baktı! Ateşli yorumlar havada uçuştu

Gizem Karaca mayosunu giyip iskele pozunu verdi! Ünlü oyuncu Gizem Karaca, bir derginin fotoğraf çekimi için kamara karşısına geçti. Ünlü oyuncu siyah-beyaz mayosuyla iskeleye uzanıp sere serpe verdiği bir pozu da sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi. İddialı pozuyla Instagram'ın gündemine bomba gibi düşen Karaca, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Fit haliyle de dikkat çeken Gizem Karaca'ya alevli yorumlar yapıldı. İşte Gizem Karaca'nın o paylaşımı...

07.06.2022 01:46 - Son Güncelleme: 07.06.2022 01:46
Gizem Karaca mayosunu giyip iskele pozunu verdi! Sere serpe uzanan Gizem’i gören bir daha baktı! Ateşli yorumlar havada uçuştu

Ünlü oyuncu Gizem Karaca bir derginin fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.

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Gizem Karaca mayosunu giyip iskele pozunu verdi! Sere serpe uzanan Gizem’i gören bir daha baktı! Ateşli yorumlar havada uçuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çekimde verdiği bir pozu Instagram hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.

Gizem Karaca mayosunu giyip iskele pozunu verdi! Sere serpe uzanan Gizem’i gören bir daha baktı! Ateşli yorumlar havada uçuştu

Gizem Karaca, siyah-beyaz mayosuyla iskeleye uzanıp sere serpe verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Gizem Karaca mayosunu giyip iskele pozunu verdi! Sere serpe uzanan Gizem’i gören bir daha baktı! Ateşli yorumlar havada uçuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Gizem Karaca mayosunu giyip iskele pozunu verdi! Sere serpe uzanan Gizem’i gören bir daha baktı! Ateşli yorumlar havada uçuştu

Güzelliği ve fit haliyle beğeni toplayan Karaca'nın paylaşımına çok sayıda alev emojili yorum yapıldı.

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