Gizem Karaca imaj değiştirdi son hali sosyal medyayı ikiye böldü! Gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu
Gizem Karaca imaj değiştirdi son hali sosyal medyayı ikiye böldü! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gizem Karaca, Instagram'ın hikaye kısmında yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarını kestiren oyuncunun son hali ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun kısa saçını beğenirken bir kısmı eski halinin daha iyi olduğunu savundu. Öte yandan Karaca, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunduktan sonra çocukluk yıllarında verdiği benzer bir pozu da paylaştı. Oyuncunun çocukluk fotoğrafı ise büyük beğeni topladı. İşte Gizem Karaca'nın son hali ve beğeni toplayan çocukluk fotoğrafı...
27.07.2021 20:13
- Son Güncelleme: 27.07.2021 20:13
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gizem Karaca, Instagram'ın hikaye kısmında yeni imajını paylaştı. Saçlarını kestiren oyuncunun son hali ise takipçilerini ikiye böldü.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Gizem Karaca'nın yeni imajına övgü yağdırırken bir kısmı oyuncunun eski halinin daha iyi olduğunu belirtti.