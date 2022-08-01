Gizem Karaca havuz başında öyle pozlar verdi ki! Siyah bikinisiyle peş peşe yayınladı! Ortalığı kasıp kavuran Gizem çok konuşuldu
Gizem Karaca havuz başında öyle pozlar verdi ki! Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla Instagram'ın gündemine bomba gibi düştü. Siyah bikinisi ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, havuz başında verdiği pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Gizem Karaca'nın dikkat çeken o pozları...
01.08.2022 23:33 - Son Güncelleme: 01.08.2022 23:35
Baraj, İçimdeki Fırtına, Güzel Köylü gibi dizilerde rol alan ve son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu'da Evdokya karakteriyle izleyici karşısına geçen Gizem Karaca, oyunculuk performansı dışında özel yaşamıyla da sık sık gündem olmuştu.
Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.