Gizem Karaca havuz başında öyle pozlar verdi ki! Siyah bikinisiyle peş peşe yayınladı! Ortalığı kasıp kavuran Gizem çok konuşuldu

Baraj, İçimdeki Fırtına, Güzel Köylü gibi dizilerde rol alan ve son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu'da Evdokya karakteriyle izleyici karşısına geçen Gizem Karaca, oyunculuk performansı dışında özel yaşamıyla da sık sık gündem olmuştu.