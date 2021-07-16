Gizem Karaca bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu hem güneşlenirken hem de havuzda...
Gizem Karaca bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e taşınan Gizem Karaca, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından evine döndü. Yaz aylarını evinin havuzunda ve sahilde geçiren ünlü oyuncu, hem güneşlendiği hem de havuzdayken verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun tatil pozları kısa süre içinde gündem oldu. Instagram hesabında yaklaşık 3 milyon takipçiye ulaşan Karaca'nın tatil paylaşımına beğeni yağdı. İşte Gizem Karaca'nın o pozları...
16.07.2021 00:07
- Son Güncelleme: 16.07.2021 00:07
Gizem Karaca bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Ünlü oyuncu Gizem Karaca, Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında nikah masasına oturmasının ardından İzmir'e taşınmıştı.
Karaca, rol aldığı Baraj dizisinin final yapmasının ardından İzmir'e döndü. Yaz aylarını evinin havuzunda ve sahilde geçiren ünlü oyuncu, bikinisi ile verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.