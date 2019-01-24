Gizem Güven ile Buğra Özmüldür'ün değişimi herkesi şok etti! Gizem Güven kaç yaşında?
Gizem Güven ile Buğra Özmüldür, bir zamanların sevilen dizisi Sihirli Annem'de iki kardeş rolünü canlandırıyorlardı. Evin şişman ve romantik çocuğu Cem karakterine hayat veren Buğra Özmüldür ile Ceren rolünü oynayan Gizem Güven'in yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. O zamanın çocuk oyuncuları şimdilerde büyüdü. Üstelik Gizem Güven, nişanlısı Caner Turp ile şu rısalar evlenmek için gün sayıyor...
24 Ocak 2019 Perşembe, 11:32:53 Güncelleme: 11:47:01
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