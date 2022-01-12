Gittikçe güzelleşti o ismin adeta ikizi gibi! Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol’un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Kayıpları buluyor, zor durumda olanlara yardım ediyor, sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Esra Erol'un 10 parmağında 10 marifet adeta. Hafta içi her gün atv ekranlarında canlı yayında pek çok insanın derdine derman olan Esra Erol, Müge Anlı'yla beraber Türkiye'nin en çok güvendiği isimlerden biri. Özel hayatı da gıptayla takip edilen Esra Erol'un 2 kız kardeşi var. Bihter Erol ve Eda Erol da sosyal medyada çok dikkat çekerken Eda Erol'un son halini görenler gözlerine inanamadı.