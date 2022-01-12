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Haberler Magazin Gittikçe güzelleşti o ismin adeta ikizi gibi! Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Gittikçe güzelleşti o ismin adeta ikizi gibi! Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, özel hayatı da yakından takip edilen bir isim. O da bu ilgiye paralel olarak sık sık ailesine yer veriyor Instagram hesabında.

12.01.2022 09:26 - Son Güncelleme: 12.01.2022 09:26
Gittikçe güzelleşti o ismin adeta ikizi gibi! Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol’un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Kayıpları buluyor, zor durumda olanlara yardım ediyor, sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Esra Erol'un 10 parmağında 10 marifet adeta. Hafta içi her gün atv ekranlarında canlı yayında pek çok insanın derdine derman olan Esra Erol, Müge Anlı'yla beraber Türkiye'nin en çok güvendiği isimlerden biri. Özel hayatı da gıptayla takip edilen Esra Erol'un 2 kız kardeşi var. Bihter Erol ve Eda Erol da sosyal medyada çok dikkat çekerken Eda Erol'un son halini görenler gözlerine inanamadı.

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Gittikçe güzelleşti o ismin adeta ikizi gibi! Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol’un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Esra Erol'un Instagram hesabını biraz da olsa kurcalayanlar kardeşi Eda Erol'un son halini görünce şaştı kaldı, bakın neden. İşte başta Esra Erol olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.

Gittikçe güzelleşti o ismin adeta ikizi gibi! Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol’un son halini görenler gözlerine inanamadı!

RIZA KOCAOĞLU VE KARDEŞİ

Gittikçe güzelleşti o ismin adeta ikizi gibi! Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol’un son halini görenler gözlerine inanamadı!
Gittikçe güzelleşti o ismin adeta ikizi gibi! Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol’un son halini görenler gözlerine inanamadı!
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