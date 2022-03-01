Gigi Hadid'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı kimse tanıyamadı! Adını Feriha Koydum'un Cansu'suna benzetildi kaşları ise şoke etti
Gigi Hadid'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı kimse tanıyamadı! Adını Feriha Koydum'un Cansu'suna benzetildi kaşları ise şoke etti... Doğum yaptıktan sonra imaj değiştiren 26 yaşındaki Gigi Hadid herkesi şaşkına çevirdi. Filistin asıllı ABD'li ünlü model, bir dönem ekranlarda yayınlanan Adını Feriha Koydum disindeki Cansu'ya benzetilince sosyal medya yıkıldı.
01.03.2022 15:42 - Son Güncelleme: 01.03.2022 15:48
Gigi Hadid balkonda yakalandı. Dünyanın en çok kazanan modellerinden Gigi Hadid son haliyle görenleri şaşırttı.