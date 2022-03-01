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Haberler Magazin Gigi Hadid'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı kimse tanıyamadı! Adını Feriha Koydum'un Cansu'suna benzetildi kaşları ise şoke etti

Gigi Hadid'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı kimse tanıyamadı! Adını Feriha Koydum'un Cansu'suna benzetildi kaşları ise şoke etti

Gigi Hadid'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı kimse tanıyamadı! Adını Feriha Koydum'un Cansu'suna benzetildi kaşları ise şoke etti... Doğum yaptıktan sonra imaj değiştiren 26 yaşındaki Gigi Hadid herkesi şaşkına çevirdi. Filistin asıllı ABD'li ünlü model, bir dönem ekranlarda yayınlanan Adını Feriha Koydum disindeki Cansu'ya benzetilince sosyal medya yıkıldı.

01.03.2022 15:42 - Son Güncelleme: 01.03.2022 15:48
Gigi Hadid’in son halini görenlerin ağzı açık kaldı kimse tanıyamadı! Adını Feriha Koydum’un Cansu’suna benzetildi kaşları ise şoke etti

Gigi Hadid'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı kimse tanıyamadı! Adını Feriha Koydum'un Cansu'suna benzetilen Gigi'nin kaşları ise şoke etti...

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Gigi Hadid’in son halini görenlerin ağzı açık kaldı kimse tanıyamadı! Adını Feriha Koydum’un Cansu’suna benzetildi kaşları ise şoke etti

Gigi Hadid balkonda yakalandı. Dünyanın en çok kazanan modellerinden Gigi Hadid son haliyle görenleri şaşırttı.

Gigi Hadid’in son halini görenlerin ağzı açık kaldı kimse tanıyamadı! Adını Feriha Koydum’un Cansu’suna benzetildi kaşları ise şoke etti

Yüzündeki değişiklik dikkat çeken Gigi'nin moda adına kaşlarını ağarttığı öğrenildi. Güzel modelin son hali hiç beğenilmedi ve sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Gigi Hadid’in son halini görenlerin ağzı açık kaldı kimse tanıyamadı! Adını Feriha Koydum’un Cansu’suna benzetildi kaşları ise şoke etti

Hadid bir dönem ekranlarda yayınlanan Adını Feriha Koydum disindeki Cansu'ya benzetildi. Sedef Şahin daha önce de çok kez Gigi Hadid'e benzetilmişti.

Gigi Hadid’in son halini görenlerin ağzı açık kaldı kimse tanıyamadı! Adını Feriha Koydum’un Cansu’suna benzetildi kaşları ise şoke etti

Öte yandan balkonda poz verirken zaman zaman zor anlar yaşayan modelin az kalsın göğsü açılıyordu.

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