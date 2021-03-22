Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid "Müslüman isimleri var" deyince ortaya çıktı! Gerçek isimleri bakın neymiş...
Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid "Müslüman isimleri var" deyince gerçek ortaya çıktı! Dünyaca ünlü model kardeşler Bella Hadid ve Gigi Hadid'in Filistin asıllı babaları Mohamed Hadid Türkiye'ye geldi. İstanbul ziyareti ile günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Mohamed Hadid, ziyaret sırasında Ayasofya'da namaz da kıldı. "Bütün çocuklarımın ve torunlarımın Müslüman isimleri var" diyen Hadid' Gigi Hadid ve Bella Hadid'in gerçek isimlerini açıkladı.
Salı gününe kadar İstanbul'da olacağını söyleyen Hadid, "Salı gününden sonra ofise geri dönmem lazım. Los Angeles'a gideceğim. Bir daha ki sefere muhakkak çocuklarımı getireceğim. Sadece çocuklarımı değil, torunlarımı da getireceğim. Çok fazlalar. O yüzden sıra sıra getirmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.