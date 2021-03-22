Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid "Müslüman isimleri var" deyince ortaya çıktı! Gerçek isimleri bakın neymiş...

Salı gününe kadar İstanbul'da olacağını söyleyen Hadid, "Salı gününden sonra ofise geri dönmem lazım. Los Angeles'a gideceğim. Bir daha ki sefere muhakkak çocuklarımı getireceğim. Sadece çocuklarımı değil, torunlarımı da getireceğim. Çok fazlalar. O yüzden sıra sıra getirmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.