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Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid "Müslüman isimleri var" deyince ortaya çıktı! Gerçek isimleri bakın neymiş...

Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid "Müslüman isimleri var" deyince gerçek ortaya çıktı! Dünyaca ünlü model kardeşler Bella Hadid ve Gigi Hadid'in Filistin asıllı babaları Mohamed Hadid Türkiye'ye geldi. İstanbul ziyareti ile günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Mohamed Hadid, ziyaret sırasında Ayasofya'da namaz da kıldı. "Bütün çocuklarımın ve torunlarımın Müslüman isimleri var" diyen Hadid' Gigi Hadid ve Bella Hadid'in gerçek isimlerini açıkladı.

22.03.2021 14:31 - Son Güncelleme: 22.03.2021 15:01
Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid Müslüman isimleri var deyince ortaya çıktı! Gerçek isimleri bakın neymiş...

Mohamed Hadid, kızları Gigi ve Bella'nın diğer isimlerini açıkladı. İstanbul ziyareti ile çok konuşulan Mohamed Hadid, dün öğle saatlerinde Sultanahmet ve Ayasofya Cami'sine gitti. Ayasofya'da namaz kılan Mohamed Hadid "Bütün çocuklarımın ve torunlarımın Müslüman isimleri var" dedi ve açıkladı.

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Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid Müslüman isimleri var deyince ortaya çıktı! Gerçek isimleri bakın neymiş...

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5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söyleyen Hadid, "Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye" dedi.

Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid Müslüman isimleri var deyince ortaya çıktı! Gerçek isimleri bakın neymiş...

Yıllardır Türkiye'ye geldiğini söyleyen Hadid, Suriye'nin İdlib kentinde 7 yaşından 9 yaşına kadar Arapçasını geliştirmek için yaşadığını söyledi.

Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid Müslüman isimleri var deyince ortaya çıktı! Gerçek isimleri bakın neymiş...

Salı gününe kadar İstanbul'da olacağını söyleyen Hadid, "Salı gününden sonra ofise geri dönmem lazım. Los Angeles'a gideceğim. Bir daha ki sefere muhakkak çocuklarımı getireceğim. Sadece çocuklarımı değil, torunlarımı da getireceğim. Çok fazlalar. O yüzden sıra sıra getirmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid Müslüman isimleri var deyince ortaya çıktı! Gerçek isimleri bakın neymiş...

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