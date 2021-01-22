Gigi Hadid kızının ismini bakın nasıl duyurdu! 4 aylık olan Zayn Malik ile Gigi Hadid'in kızının isminin anlamı...

Gigi Hadid kızının ismini bakın nasıl duyurdu! Zayn Malik ile Gigi Hadid'in kızları 4 aylık oldu...İlk bebeğini kucağına alan Gigi Hadid, kızının yüzünü ve adını sır gibi gizliyordu. Zayn Malik'ten dünyaya gelen Gigi Hadid'in kızının adı ortaya çıktı. Kısa sürede gündem olan Gigi Hadid'in kızının isminin anlamı da merak konusu oldu. Doğum sürecinde takipçileri tarafından yakın takibe alınan Gigi Hadid'in anne ve babası da torunlarıyla ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekiyor.

22.01.2021 13:42 - Son Güncelleme: 22.01.2021 14:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





