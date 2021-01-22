Gigi Hadid kızının ismini bakın nasıl duyurdu! 4 aylık olan Zayn Malik ile Gigi Hadid'in kızının isminin anlamı...
Gigi Hadid kızının ismini bakın nasıl duyurdu! Zayn Malik ile Gigi Hadid'in kızları 4 aylık oldu...İlk bebeğini kucağına alan Gigi Hadid, kızının yüzünü ve adını sır gibi gizliyordu. Zayn Malik'ten dünyaya gelen Gigi Hadid'in kızının adı ortaya çıktı. Kısa sürede gündem olan Gigi Hadid'in kızının isminin anlamı da merak konusu oldu. Doğum sürecinde takipçileri tarafından yakın takibe alınan Gigi Hadid'in anne ve babası da torunlarıyla ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekiyor.
22.01.2021 13:42
- Son Güncelleme: 22.01.2021 14:02
Gigi Hadid kızının ismini bakın nasıl duyurdu! 4 aylık olan Zayn Malik ile Gigi Hadid'in kızının isminin anlamı sosyal medya gündeminde.
Eylül ayında bir kız çocuğu olan Gigi Hadid ve eski One Direction şarkıcısı Zayn Malik'in bebeklerinin ismi belli oldu. Gigi'nin Instagram biyografisini "Khai'nin annesi olarak değiştirmesi ardından uzun süredir beklenen soru işareti de yanıt bulmuş oldu.
Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi sonunda ortaya çıktı. 25 yaşındaki Gigi Hadid; Instagram sayfasında kendisiyle ilgili bilgilerin yer aldığı bölüme "Khai'nin annesi" notunu ekledi. Böylece minik bebeğin adı da ortaya çıkmış oldu.
Khai "seçilmiş kişi, kraliyet veya asalet" anlamına geliyor.
Gigi ve Zayn, kızlarının sosyal medyadaki varlığı konusunda son derece özeldir. Ancak geçen hafta Gigi'nin annesi Yolanda yanlışlıkla Khai'nin yüzünü ortaya çıkaran bir fotoğraf paylaştı.