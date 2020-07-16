Haberler
Galeri
Magazin
Gigi Hadid hamile haliyle Danla Bilic'e benzetildi! Canlı yayında göbeğini gösteren Gigi Hadid'in son hali...
Gigi Hadid hamile haliyle Danla Bilic'e benzetildi! Canlı yayında göbeğini gösteren Gigi Hadid'in son hali...
Süper model Gigi Hadid, hamile hali ile kamera karşısına geçti. Sevgilisi Zayn Malik ile uzun süredir birlikte olan Gigi Hadid, hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşamyı tercih ediyor. 3 kez ayrılıp 4 kez de barıştığı şarkıcı sevgilisi Zayn Malik'ten bebek bekleyen Gigi Hadid, doğumuna günler kala hayranlarının karşısına çıktı. Yaklaşık 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, giydiği yeşil-beyaz kareli gömleğinin açık kalan bölümünden büyüyen karnını gösterdi. Hamileliğinde aldığı kilolarla dikkat çeken Gigi Hadid, Danla Bilic'e benzetildi.
16.07.2020 18:36
- Son Güncelleme: 16.07.2020 19:01
Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in bebeği göründü. Hadid, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında büyüyen karnını gözler önüne serdi. İşte hamileliği ile dikkat çeken Gigi Hadid'in son hali...
3 kez ayrılıp 4 kez de barıştığı şarkıcı sevgilisi Zayn Malik'ten bebek bekleyen Gigi Hadid, göbeğini gösterdi. Anne olmak için gün sayan Hadid, önceki gün sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirdi. Yaklaşık 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, giydiği yeşil-beyaz kareli gömleğinin açık kalan bölümünden büyüyen karnını gösterdi.
25 yaşındaki Hadid, hamileliğinin aşamalarını gözler önüne seren fotoğraflar çekip, aile üyelerine ve arkadaşlarına gönderdiğini dile getirdi. Öte yandan ünlü model, hamilelik sürecinde bir günlük tuttuğunu da ifade etti.Gigi Hadid, birkaç ay önce gelecek planlarıyla ilgili konuşmuştu.
"BİR GÜN AİLE KURACAĞIM"
Hadid, "Sanırım yaşlanırken... Bir gün bir aile kuracağım ve her zaman modellik yapacak mıyım bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"YEMEK PİŞİRİRİM"
Gigi Hadid, "Belki de bütün gün yemek pişirmekle meşgul olurum" diyerek bütün hayatının moda üzerine kurmak konusunda kararsız olduğunu gözler önüne sermişti.