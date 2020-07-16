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Gigi Hadid hamile haliyle Danla Bilic'e benzetildi! Canlı yayında göbeğini gösteren Gigi Hadid'in son hali...

Süper model Gigi Hadid, hamile hali ile kamera karşısına geçti. Sevgilisi Zayn Malik ile uzun süredir birlikte olan Gigi Hadid, hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşamyı tercih ediyor. 3 kez ayrılıp 4 kez de barıştığı şarkıcı sevgilisi Zayn Malik'ten bebek bekleyen Gigi Hadid, doğumuna günler kala hayranlarının karşısına çıktı. Yaklaşık 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, giydiği yeşil-beyaz kareli gömleğinin açık kalan bölümünden büyüyen karnını gösterdi. Hamileliğinde aldığı kilolarla dikkat çeken Gigi Hadid, Danla Bilic'e benzetildi.

16.07.2020 18:36 - Son Güncelleme: 16.07.2020 19:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





