Geri sayım başladı! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in düğün tarihi ve yeri sonunda netleşti! “O gün evlenmeye uygunuz”
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi etti. Özdemir'in sevgilisine 'evet' yanıtı vermesi üzerine ünlü çift düğün hazırlıklarına başladı. Geçen haftalarda isteme merasimini gerçekleştiren çift, bugün merakla beklenen düğün tarihini ve yerini açıkladı. İşte detaylar...
25.07.2022 22:57 - Son Güncelleme: 25.07.2022 22:57
Şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti.
Demet Özdemir'in sevgilisine 'evet' yanıtı vermesi üzerine ünlü çift nişanlandı. Nişandan ve kız isteme töreninden paylaştıkları karelerle çok konuşulan çiftin düğün tarihleri de merak konusu oldu.
DÜĞÜN TARİHİ NETLEŞTİ
Birlikte objektiflere yansıyan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, basın mensuplarının düğünleriyle ilgili sorularını yanıtladı.
Demet Özdemir, "Düğün tarihi belli mi?" sorusuna "26 Ağustos'ta" şeklinde karşılık vererek düğün tarihini ilk kez açıkladı.