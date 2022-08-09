'Geri döndüm' Hayranları sevinçten zil takıp oynadı! Gönül Dağı'nın ponçik Dilek'iydi! Gülsim Ali İlhan'dan heyecan yaratan paylaşım!

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi sezon finaliyle gündem olmuştu. Başrollerinde Berk Atan; Ecem Özkaya; Ferdi Sancar; Cihat Süvarioğlu; Semih Ertürk'ün yer aldığı fenomen dizi 65. bölümüyle sezona kısa bir veda etmişti. Yeni bölümleri heyecanla beklenen diziden Gülsim Ali İlhan'ın ayrılışı can sıkmıştı. Sevilen oyuncunun vedası halen konuşulurken şimdilerde tatilde olan güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı. Paylaşımına 'Geri döndüm' notunu düşen oyuncuya yorum yağdı. 'Ben de sandım ki...'