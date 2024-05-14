Gerçek ismini duyanlar şoke oldu! Hepimiz onu yıllarca Sibel Can olarak tanıdık! Meğer Sibel Can değil...

Sibel Can, yıllardır Türk pop müziğinin kraliçeleri arasında yer alan ve güçlü sesiyle milyonları kendine hayran bırakan bir sanatçı. "Çakmak Çakmak", "Diken Mi Gül Mü?", "Lale Devri", "Bilmesin O Felek" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Can'ın özel hayatı daima merak konusu olmuştur. Hakan Ural ile evliliği ve sonrasındaki ilişkileri magazin gündemini meşgul etmeye devam ederken, Sibel Can'ın gerçek adının aslında bambaşka olduğu ortaya çıktı!