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Gerçek ismini duyanlar şoke oldu! Hepimiz onu yıllarca Sibel Can olarak tanıdık! Meğer Sibel Can değil...

Sibel Can, yıllardır Türk pop müziğinin kraliçeleri arasında yer alan ve güçlü sesiyle milyonları kendine hayran bırakan bir sanatçı. "Çakmak Çakmak", "Diken Mi Gül Mü?", "Lale Devri", "Bilmesin O Felek" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Can'ın özel hayatı daima merak konusu olmuştur. Hakan Ural ile evliliği ve sonrasındaki ilişkileri magazin gündemini meşgul etmeye devam ederken, Sibel Can'ın gerçek adının aslında bambaşka olduğu ortaya çıktı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 10:01 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 09:58
Gerçek ismini duyanlar şoke oldu! Hepimiz onu yıllarca Sibel Can olarak tanıdık! Meğer Sibel Can değil... 1

1 Ağustos 1970 yılında İstanbul Karagümrük'te doğan Sibel Can, güçlü sesiyle Türk müziğinin en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Gerçek ismini duyanlar şoke oldu! Hepimiz onu yıllarca Sibel Can olarak tanıdık! Meğer Sibel Can değil... 2

Çakmak Çakmak, Diken Mi Gül Mü?, Lale Devri, Bilmesin O Felek gibi şarkılarla hafızalara kazınan Sibel Can yıllara meydan okuyan güzelliği ile de genç kızlara taş çıkarıyor.

Gerçek ismini duyanlar şoke oldu! Hepimiz onu yıllarca Sibel Can olarak tanıdık! Meğer Sibel Can değil... 3

Son zamanlarda Hakan Ural ile olan geçmiş evliliği ile son dönemlerde sık sık gündem olan Sibel Can hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

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