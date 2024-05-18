Gerçek ismi bambaşkaymış! 61 yaşındaki Seda Sayan'ın gerçek ismi yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer bunca zaman...

Sosyal medyada 3.4 milyon takipçisi olan 61 yaşındaki Seda Sayan geçirdiği estetik operasyonlar ve kullandığı filtrelerle sosyal medyada zaman zaman alay konusu olsa da magazin gündeminin yakın markajında yer alıyor. 'Çorap kadın' olarak hafızalara kazınan Seda Sayan son dönemlerde eşi Çağlar Ökten ile boşanma haberleriyle magazin gündemine gelmişti. Hayatı oldukça merak edilen Seda Sayan'ın hakkında çıkan bir gerçek duyanları şaşırttı. Meğer yıllarca 'Seda Sayan' olarak bildiğimiz ismi gerçek değilmiş. İşte Seda Sayan'ın herkesi şoke eden gerçek ismi...
Sosyal medyada 3.4 milyon takipçisi olan 61 yaşındaki Seda Sayan, magazin gündeminin yakın markajında.
Daha önce defalarca nikah masasına oturan Seda Sayan, son olarak Çağlar Ökten'le 24 Nisan'da dünyaevine girdi.
Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan çift hakkında sık sık boşanma haberleri çıkmaya devam etse de Seda Sayan tüm bunları reddediyor.